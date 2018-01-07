Bakan Soylu, Türkiye-İran sınırındaki 144 kilometrelik güvenlik duvarında incelemede bulundu, bazı birlikleri ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye ile İran sınırındaki 144 kilometrelik güvenlik duvarını inceledi.



Bakan Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki incelemelerinin ardından, helikopter ile Türkiye-İran sınırına geçti.



İran sınırındaki Ağrı ile Iğdır arasında yapımı süren 144 kilometrelik güvenlik duvarını helikopterden inceleyen Soylu, ilgililerden bilgi aldı.



Soylu, daha sonra terör örgütü PKK'lı teröristlerin 21 Ağustos 1993'de gerçekleştirdiği ve 18 askerin şehit düştüğü Küçük Ağrı Dağı eteğindeki Sultantop Karakolu'nu ziyaret etti.



Burada şehitler için dua ederek, Kuran'ı Kerim dinleyen Bakan Soylu, daha sonra aynı dağda bulunan 4. Hudut Taburu Haritatepe mevkisindeki Kobra-2 aracını inceledi.



Soylu, hudut gözetleme sistemleriyle ilgili yetkililerden bilgi almasının ardından 4. Hudut Taburu'nda askerlerle yemek yedi.