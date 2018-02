"Terörle mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz ve sürdürmeye de devam edeceğiz"

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, bazı belediyelere yapılan görevlendirmelere ilişkin, "Terörle mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz ve sürdürmeye de devam edeceğiz." dedi.



Eruh ve Baykan ilçelerindeki temaslarının ardından Siirt'e gelen Ersoy, beraberindeki Vali Ali Fuat Atik, İl Jandarma Komutanı Albay Kemal Benek ve İl Emniyet Müdür Vekili Saruhan Kızılay ile Siirt Belediyesini ziyaret etti.



Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın'dan çalışmalar ve yürütülen projeler hakkında bilgi alan Ersoy, yakalanan huzur ve güven ortamını bozmaya izin vermeyeceklerini söyledi.



Devletin son dönemde hem içeride hem de dışarıda çok ciddi bir şekilde teröre karşı topyekun mücadele verdiğini belirten Ersoy, "Halkımızın huzuruna, canına, malına kasteden, içeride ve dışarıda bizim birliğimize, beraberliğimize ve bu ortak vatan topraklarımız üzerinde barış, kardeşlik içinde yaşamamıza tasallut eden her türlü yapılanmaya karşı çok ciddi bir mücadele veriyoruz. Terörle mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz ve sürdürmeye de devam edeceğiz." diye konuştu.



"Mücadelemizin bir parçasıdır"

Ersoy, terörü besleyen, destekleyen, onunla hareket eden her türlü oluşuma karşı aynı kararlılıkla mücadelelerinin devam edeceğini vurguladı.

"Kayyum belediyecilik uygulaması da bu mücadelemizin bir parçasıdır." diyen Ersoy, şöyle konuştu:

"Bir taraftan teröristlerle mücadele ederken diğer taraftan da milletin kendilerine emanet ettiği kaynakları yine bu milletin huzuruna kastedenleri desteklemek için kullananlara karşı bir tedbir olarak getirdik ve bunu engellemek istedik. Allah'a şükürler olsun ki kayyum belediye başkanlarımız istediğimiz şekilde bu kaynakların kötüye kullanılmasını engelledikleri gibi çok da güzel işler çıkardılar.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 90'ın üzerindeki belediye başkan vekili, sorumlu oldukları il, ilçe ve belde belediyelerinin her birini şantiyeye dönüştürdü."