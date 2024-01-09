İçişleri Bakanı Açıkladı: Fatih Camisi İmamına Saldıran Şahıs Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Fatih Camisi’nde imam Galip Usta ve araya girmek isteyen Bilal Erdem'i yaralayan saldırganın yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Açıkladı: Fatih Camisi İmamına Saldıran Şahıs Yakalandı
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Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Fatih Camisi'nde uğradıkları saldırı sonucu yaralanan Usta ve Erdem'in tedavilerinin yoğun bakımda sürdüğünü belirtti.

Saldırıyı gerçekleştiren Ö.S'nin emniyet güçlerince yakalandığını kaydeden Yerlikaya, "Saldırıyla ilgili soruşturma hassasiyetle sürdürülüyor. Galip hocaya ve Bilal kardeşimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Allah'tan acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

# Fatih Camisi # Ali Yerlikaya
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