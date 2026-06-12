İçişleri Bakanı açıkladı: LGS sınavı için hangi tedbirler alındı?

Öğrencilerin sınav gününü huzur ve güven içerisinde geçirmeleri için gerekli tüm hazırlıkların tamamlandığını belirten Çiftçi, güvenlik güçlerinin dağılımını şu sözlerle aktardı: "Emniyet teşkilatımız tarafından 81 ilimizde 4 bin 261 okulda 26 bin 468 personel ve 3 bin 338 ekip, jandarma sorumluluk bölgesinde ise 14 ilde 18 sınav merkezindeki 21 binada görev yapacak 2 bin 635 personel ve 690 araç görevlendirildi. Böylece ülke genelinde toplam 29 bin 103 personel ve 4 bin 28 ekip görev başında olacak."