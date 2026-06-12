İçişleri Bakanı açıkladı: LGS sınavı için hangi tedbirler alındı?
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yarın gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için ülke genelinde alınacak tedbirleri açıkladı.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla yarın LGS'ye girecek öğrencilere başarılar dileyerek, sınav gününe dair alınan güvenlik tedbirlerini paylaştı.
Öğrencilerin sınav gününü huzur ve güven içerisinde geçirmeleri için gerekli tüm hazırlıkların tamamlandığını belirten Çiftçi, güvenlik güçlerinin dağılımını şu sözlerle aktardı: "Emniyet teşkilatımız tarafından 81 ilimizde 4 bin 261 okulda 26 bin 468 personel ve 3 bin 338 ekip, jandarma sorumluluk bölgesinde ise 14 ilde 18 sınav merkezindeki 21 binada görev yapacak 2 bin 635 personel ve 690 araç görevlendirildi. Böylece ülke genelinde toplam 29 bin 103 personel ve 4 bin 28 ekip görev başında olacak."
GİRİŞLERDE KAMERA VE DEDEKTÖR UYGULAMASI
Sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla okul ve bina girişlerinde dedektör ile yaka kameraları kullanılacak.
Ayrıca, sınav evraklarının ve sorularının sınav merkezlerine güvenli bir şekilde ulaştırılması için şehirler arası ve şehir içindeki nakil süreçleri yetkililer tarafından titizlikle takip edilecek.
Bakan Çiftçi, sınav anındaki önlemlere ve trafik düzenlemelerine ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:
"Sınav yapılacak okul ve bina çevrelerinde huzuru bozabilecek, gürültüye neden olabilecek toplantı, etkinlik ve eylemlere izin verilmeyecek; öğrencilerimizin dikkatlerini dağıtabilecek her türlü olumsuzluğun önüne geçilecektir. Sınav güvenliğini zedeleyebilecek girişimlere karşı teknik ve fiziki tedbirler uygulanacak, şüpheli durumlara anında müdahale edilecektir. Öğrencilerimizin sınava zamanında ulaşabilmeleri için yol güzergahlarında, okul çevrelerinde ve yaya-araç trafiğinde gerekli düzenlemeler yapılmış olup ihtiyaç halinde ekiplerimiz gerekli desteği sağlayacaktır."
KİMLİĞİNİ KAYBEDENLER İÇİN NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK TUTULACAK
Sınav günü T.C. kimlik kartını kaybeden adayların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için ek bir düzenleme yapıldı.
Sınav merkezlerinin bulunduğu il ve ilçe nüfus müdürlükleri, yarın 07.30 ile 12.30 saatleri arasında açık olacak. Yeni kimlik çıkarma işlemleri randevusuz olarak gerçekleştirilecek ve adayların yalnızca sınava giriş belgelerini ibraz etmeleri yeterli sayılacak.
Açıklamasının sonunda vatandaşlara da bir çağrıda bulunan Bakan Çiftçi, sınav saatleri boyunca okul çevrelerinde sessizliğin korunması konusunda hassasiyet gösterilmesini rica etti.