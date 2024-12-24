İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Balıkesir'deki patlamayla ilgili açıklama: "Vefat sayısının 11 olduğunu sizlerle paylaşıyoruz"

Balıkesir'in Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen mühimmat fabrikasının kapsül üretimi yapılan bölümünde, sabah saat 08.27'de patlama meydana geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, patlamanın yaşandığı bölgede incelemelerde bulunurken görevlilerden de bilgi aldı.

Bakan Ali Yerlikaya, incelemelerin ardından gazetecilere açıklama yaptı. Ali Yerlikaya, patlamayla herkesin yüreğinin yandığını belirterek, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Patlamanın saat 08.27'de kapsül üretim tesisinde meydana geldiği bilgisini veren Ali Yerlikaya, "700 metrekarelik yerde saat 08.00'de mesai başlamış ve 08.27'de henüz sebebini bilmiyoruz, bir patlama meydana geldi. Patlamayla ilgili hemen Valimiz, Başsavcımız, sağlık ve ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları öncelikle arama kurtarma ve buradaki canlara ulaşmayla ilgili büyük bir gayret içerisine girdiler. Fakat patlamanın tesirinin çok güçlü olduğunu, biz de gezdik bu tesiste... O üretim bandında bulunan 11 kardeşimiz maalesef hayatlarını kaybettiler, vefat ettiler. 8'i kadın, 3'ü erkek olmak üzere 11 kişi maalesef vefat ettiler." dedi.

Daha önce vefat sayısının 12 olarak açıklandığını anımsatan Bakan Ali Yerlikaya, şunları anlattı:

"Önce 12 olarak açıklanan vefat sayısının şimdi 11 olduğunu sizlerle paylaşıyoruz. Takdir edersiniz ki bu üretim tesisindeki patlamanın tesiriyle vücut bütünlüğüyle ilgili, oradaki gelinen noktada arkadaşlarımız, 12 olarak söylemek durumunda kaldılar. Nihayetinde Bursa'ya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına gönderdik. Az önce Bursa'daki hem Ramazan Başsavcımızla hem Adli Tıp Kurumu Grup Başkanımız Samet Bey'le görüştüm. Onların net olarak ifade ettiği, az önce de ifade ettiğim gibi maalesef 11 vefat. Yani 12 değil, vefat sayımız 11."

BALIKESİR'DEKİ PATLAMANIN NEDENİ NE?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaralıların sağlık durumuyla ilgili de konuştu. Ali Yerlikaya, "2'si gözlemsel olarak hastanelerde ama 5'i yatarak tedavi görüyor. Bu hastalarımızın hayati tehlikeleri yok. Durumları iyi, inşallah yakın süreç içerisinde tedavilerinden sonra onları da tekrar ailelerine taburcu etmek en büyük arzumuz." dedi.

Patlamanın ardından çıkan yangının sebebini de araştırdıklarını anlatan Ali Yerlikaya, "Valimiz, buradaki güvenlik birimlerimiz, emniyetimiz, jandarmamız yapmış oldukları ilk tespitte bunu kamuoyuyla paylaştılar. Sabotaj ihtimali yok, böyle bir değerlendirme tespit edilmedi. Yangının sebebiyle ilgili Cumhuriyet Başsavcımızla beraberiz. Başsavcıvekili ve 4 savcı beraber gerçekten titiz bir çalışma yapıyor. Konusunda uzman, dalında uzman ve burada olması gereken kaç uzman gerekiyorsa onlardan bir bilirkişi heyeti oluşturmuş. 7 arkadaştan oluşuyor bu bilirkişi heyeti ve her biri fabrikada çalışıyorlar. Bu tespitlerini ön rapor haline getirdikleri zaman Başsavcılığa bunu arz edecekler. Başsavcılık, patlama sebebiyle bilirkişinin kendisine vermiş olduğu o ön rapordan sonra kamuoyuyla sebebin ne olduğunu öğreneceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Ali Yerlikaya, söz konusu mühimmat fabrikasının arazisinin 484 dönüm olduğunu bildirdi. Patlamanın yaşandığı 700 metrekarelik boxer kapsül üretim tesisinden tesiste bir adet daha olduğunu kaydeden Ali Yerlikaya, "Bu tür yerlerde güvenlik riskini hiç olmayacak hale getirmeyle ki doğrusu bu ifade, hep parçalı parçalı üretim tesisi. Birden çok sayıda mekanda bu üretimin yapıldığını arkadaşlarımız ifade etti. Aynı tesisten bir tane daha olunca bilirkişi heyetinin tüm mekanlarda yani bu üretim tesislerinin her yerinde hassas incelemesini yaptığını da ifade etmek istiyoruz." dedi.

İdari soruşturma hakkında bilgi veren Yerlikaya, "İçişleri Bakanlığı olarak buraya gelmeden önce imzaladığım bir müfettiş görevlendirmesinden bahsedeceğim. Mülkiye başmüfettişi, jandarmadan oluşan müfettiş heyetiyle beraber bir heyet yola çıktı. Onlar da gelecek. Buranın tüm bizimle ilgili, İçişleri'yle ilgili, tüm izin süre ilgili onlar tahkikatlarını yapacaklar. Çıkan rapora göre de biz hem sizlerle bunu paylaşacağız hem de yapılması gereken ne varsa onu yapacağız." diye konuştu.

Patlamanın yaşandığı fabrikadaki incelemelerde Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur ile Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve diğer ilgililer hazır bulundu.