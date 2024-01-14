İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan terörle mücadele mesajı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından terörle mücadele paylaşımında bulundu. "Kahramanlar-42" operasyonlarının devam ettiğini belirten Bakan Yerlikaya, "Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek." dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan terörle mücadele mesajı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Bakan Ali Yerlikaya, paylaşımında, Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik Cudi Dağı, Gabar Dağı, Beytüşşebap ve Bestler Dereler bölgelerinde yürütülen operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

Ali Yerlikaya, 37 tim, 518 Jandarma personeliyle başlatılan "Kahramanlar-42" operasyonlarının devam ettiğini belirtti.

"Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmalarımızın Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullanan Yerlikaya, "Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek." bilgisini paylaştı.

Şehitlerle ilgili provokatif paylaşımda bulunanlar yakalandı!Şehitlerle ilgili provokatif paylaşımda bulunanlar yakalandı!Gündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

# operasyon # Ali Yerlikaya # terörle mücadele
Çok Okunanlar
MİT'ten kritik operasyon!
MİT'ten kritik operasyon!
Mersin'de feci kaza! Aracın çarptığı iki genç...
Mersin'de feci kaza! Aracın çarptığı iki genç...
Zeytin yağı kalitesi nasıl anlaşılır?
Zeytin yağı kalitesi nasıl anlaşılır?
Şehitlerle ilgili provokatif paylaşımda bulunanlar yakalandı!
Şehitlerle ilgili provokatif paylaşımda bulunanlar yakalandı!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan terörle mücadele mesajı!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan terörle mücadele mesajı!
Öne Çıkanlar PKK ÜS BÖLGESİNE SIZMA GİRİŞİMİNDE BULUNDU 36 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ | Ulusal Haber PKK ÜS BÖLGESİNE SIZMA GİRİŞİMİNDE BULUNDU 36 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ | Ulusal Haber Kış Tatili İçin Gidilecek En Güzel Yerler Neresi? Hem De Türkiye'de! Kış Tatili İçin Gidilecek En Güzel Yerler Neresi? Hem De Türkiye'de!