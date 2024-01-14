İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan terörle mücadele mesajı!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından terörle mücadele paylaşımında bulundu. "Kahramanlar-42" operasyonlarının devam ettiğini belirten Bakan Yerlikaya, "Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek." dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Bakan Ali Yerlikaya, paylaşımında, Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik Cudi Dağı, Gabar Dağı, Beytüşşebap ve Bestler Dereler bölgelerinde yürütülen operasyonlara ilişkin bilgi verdi.
Ali Yerlikaya, 37 tim, 518 Jandarma personeliyle başlatılan "Kahramanlar-42" operasyonlarının devam ettiğini belirtti.
"Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmalarımızın Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullanan Yerlikaya, "Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek." bilgisini paylaştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı