İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı: Bu yıl 714 firari Türkiye'ye iade edildi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Millî İrade Platformu ve Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) tarafından Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfının (TÜRGEV) Eyüpsultan'daki binasında düzenlenen 18. Millî İrade Buluşması'na katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programa İstanbul Valisi Davut Gül ile TGTV Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı.

Bakan Çiftçi, programda İçişleri Bakanlığının faaliyetlerine ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda güvenlik ve asayiş çalışmalarından okul güvenliğine, organize suç örgütleriyle mücadeleden yurt dışına kaçan suçluların iadesine kadar geniş bir alanda bilgi verildi.

"HUZURUN YÜZYILI İÇİN GAYRET EDİYORUZ"

Bakanlığın personel yapısına değinen Çiftçi, kurumun bugün geldiği büyüklüğü şöyle anlattı: "İçişleri Bakanlığı artık 700 bin personeliyle Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, AFAD Başkanlığı, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 81 il valiliğimiz, 922 teşkilatımızla Türkiye'nin her noktasında kıymetli insanımıza, vatandaşlarımıza hizmet veriyor."

Göreve başlama sürecini de hatırlatan Bakan, şunları söyledi: "Malumunuz, 11 Şubat 2026 tarihinden bugüne görevdeyim. Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle, tensipleriyle bu göreve başladım. Yaklaşık yedi aydır da bu şerefli görevi ifa ediyorum. Türkiye Yüzyılı'nda biz, Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde Huzurun Yüzyılı için gayret ediyoruz."

"BİZİM BAŞARI KARNEMİZİ MİLLETİMİZİN HUZURU BELİRLEYECEK"

Güvenlik ve asayiş çalışmalarındaki performans ölçütüne dikkat çeken Çiftçi, "İçişleri Bakanlığı olarak başarıyı yalnızca operasyon sayılarımızla veya ele geçirdiğimiz suçlularla ya da yaptığımız denetimlerle ölçmüyoruz. Bizim başarı karnemizi milletimizin huzurunun belirleyeceğini ifade ediyorum" dedi.

Suç oranlarındaki değişime ilişkin rakam veren Bakan, "2021-2025 yılları arasında kişilere karşı toplam 282 bin 348 suç işlenmişken, göreve geldiğimiz günden itibaren oranın 243 bine düştüğünü görüyoruz. Bizim en önemli gayelerimizden biri suçu azaltmak, böylece huzuru çoğaltmak. Kıyaslama yaptığımız zaman yüzde 13,6'lık bir azalma olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Ruhsatsız silahlarla mücadeleye de değinen Çiftçi, 10 Şubat'tan bu yana toplam 64 bin 372 silahın ele geçirildiğini ve 68 bin 310 kişiye işlem yapıldığını açıkladı.

"EVDEKİ SİLAHA SAHİP ÇIKMAK DA ARTIK DEVLETİN GÖREVİ OLMASA GEREK"

Okul güvenliği konusuna geçen Bakan, bu yıl yaz aylarında yedi bakanlığın bir araya geldiğini belirterek, "Bu yıl yaz boyunca 7 bakanlığımız bir araya geldik. Okullardaki güvenliği nasıl artırabiliriz diye görüştük ve pazartesi günü Millî Eğitim Bakanımızla beraber bir protokol imzaladık" dedi.

Evde bulundurulan silahlara ilişkin de bir çağrıda bulunan Çiftçi, ailelerin sorumluluğuna dikkat çekti: "Evdeki babanın silahına da İçişleri Bakanlığı veya devletin diğer kurumları sahip çıkacak değil. Eğer evimizde silah varsa bunu çocukların erişemeyeceği, ulaşamayacağı bir yere saklamak lazım. Bir çelik kasa olabilir, kilitli bir dolap olabilir. Evdeki silaha sahip çıkmak da artık devletin görevi olmasa gerek. Aileler bu noktada üzerine düşeni yaparlarsa daha isabetli olacağını değerlendiriyorum."

Okul çevrelerinde alınan tedbirlere de değinen Bakan, yeni istihdam edilen personele dikkat çekti: "Bunun yanında bu sene uygulamaya koyduğumuz Bahçe Görevlisi adı altında istihdam ettiğimiz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımıza da teşekkür ediyorum, bize bu sene 31 bin kadro verdiler. Onların illere dağıtımını yaptık" dedi. Bakan Çiftçi, bu uygulamanın caydırıcı etkisine örnek olarak son dönemde yaşanan bir okul saldırısını gösterdi: "Bu haftaki okul saldırısında saldırganın ifadelerinden birisi de şu, 'Ben aslında saldırıyı okulda gerçekleştirecektim ama okulda görevli olduğunu, bekçi olduğunu bildiğim için okulun dışında gerçekleştirdim.' diyor. Ben bu uygulamanın da bu manada amaca hizmet ettiğini değerlendiriyorum."

"YENİ NESİL SUÇ ÖRGÜTLERİNE EN FAZLA AĞIRLIĞI VERMİŞ DURUMDAYIZ"

Organize suçlarla mücadeleye ilişkin konuşan Bakan, bu yılki operasyon sayılarını paylaştı: "Şu anda en fazla ağırlığı yeni nesil suç örgütlerine vermiş durumdayız. Nitekim bu yıl içerisinde 492 organize suç çetesine yönelik olarak bin 388 operasyon gerçekleştirmiş durumdayız. Bunlardan 19 tanesi uluslararası bağlantıları da olan suç örgütleri."

Bakan Çiftçi sözlerine şöyle devam etti: "Ulusal çapta, yerel çapta faaliyet gösteren örgütler var. Bunların çökertilmesi için bu sene operasyonları artırdık. Hatta bunlardan bazıları yurt dışına kaçıyorlar, başları sıkıştığı zaman. Onların da ülkemize geri getirilmesi noktasında çabalarımızı da yoğunlaştırmış durumdayız."

42 ÜLKEDEN 640 ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ ELEBAŞINI VEYA ÜYESİNİ TAKİP ETTİK

Konuşmasının bu bölümünde yurt dışına kaçan suçluların iadesine ilişkin detaylı rakamlar veren Bakan Çiftçi şunları söyledi: "Interpol kanalıyla yurt dışına kaçan suçluların da peşini bırakmıyoruz. Bu sene içerisinde 42 ülkeden 640 organize suç örgütü elebaşını veya üyesini takip ettik ve bunların ülkemize iadesini sağladık. Bugün itibarıyla bu yıl içerisinde, yani 1 Ocak-25 Eylül tarihleri arasında toplamda 714'e ulaştı bugün güncel olarak bunların sayısı."

Önümüzdeki dönemde de bu çalışmaların süreceğini belirten Bakan, "Önümüzdeki günlerde inşallah Yunanistan'a, Almanya'ya, İtalya'ya da gidip bunları yine takip etmeye ve ülkemize iadesini sağlamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEDE 34 BİN 349 OPERASYON

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında bu yıl 34 bin 349 operasyon düzenlendiğini ve 27 bin 808 kişinin tutuklandığını aktaran Bakan Çiftçi, ceza infaz kurumlarında bulunan 432 bin 643 kişiden 113 bininin uyuşturucu suçundan cezaevinde bulunduğunu kaydetti.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELEDE 3 BİN 675 OPERASYON

Siber suçlara yönelik çalışmalara da değinen Çiftçi, bu yıl 3 bin 675 operasyon gerçekleştirildiğini, 15 bin 111 kişinin gözaltına alındığını ve bunlardan 7 bin 798'inin tutuklandığını belirtti. Bakan ayrıca, Kahramanmaraş'taki okul saldırısının ardından yürütülen siber devriyeler sonucunda 2 bin 119 kişinin gözaltına alındığını, bu kişilerden 243'ünün ise tutuklandığını sözlerine ekledi.

"ÖLÜMLÜ KAZALARDA YÜZDE 15'LİK BİR AZALMA VAR"

Trafik denetimlerine ilişkin de bilgi veren Bakan Çiftçi, 2025 yılında 102 milyon aracın denetlendiğini, bu yıl ise bu rakamın 113 milyona yükseldiğini aktardı. Kaza istatistiklerindeki iyileşmeye dikkat çeken Bakan, "Trafik olaylarının hepsini göz önünde bulunduracak olursak motosikletler de dahil, geçen yıl 1353 ölümlü kaza meydana gelmişken, bu sene 1153'e düştüğünü görüyoruz. Yani ölümlü kazalarda yüzde 15'lik bir azalma var" dedi.

Can kaybı verilerini de paylaşan Çiftçi, "Can kaybı sayısında da bir azalma var, yüzde 15'e tekabül ediyor. Günlük ortalama can kaybı bizim için önemli bir gösterge. Geçen sene ortalama can kaybı yüzde 16,3 iken bu sene bir miktar düşüş olduğunu görüyoruz, yüzde 10 civarında bir azalma var. Hedefimiz bunun miktarını daha da azaltmak" ifadelerini kullandı.

Yeni trafik yasasının yürürlüğe girmesinin ardından makas atma suçlarında yüzde 93, dur ihtarına uymama suçunda ise yüzde 52 oranında azalma yaşandığını sözlerine ekledi.

"TÜRKİYE YÜZYILI'NI HUZURUN YÜZYILI YAPMAK İÇİN 7 GÜN 24 SAAT ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Konuşmasının sonunda genel bir değerlendirme yapan Bakan Çiftçi, "Vatandaşımızın huzuru, şehirlerimizin güvenliği, sınırlarımızın korunması, çocuklarımızın geleceği, afetlere karşı dirençli şehirlerimiz ve güçlü toplumsal dayanışma için gece gündüz Sayın Cumhurbaşkanımızın yeni Türkiye Yüzyılı çerçevesi vizyonu doğrultusunda çalışmaya gayret edeceğiz" dedi.

Bakan sözlerini şöyle tamamladı: "İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı huzurun yüzyılı olarak güvenli şehirlerin, güçlü ailelerin, dirençli toplumun ve huzurlu Türkiye'nin yüzyılı yapmak için bütün çalışma arkadaşlarımızla beraber 7 gün 24 saat çalışmaya devam edeceğiz."

Programda konuşan Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da bölgesel ve küresel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, "Dünya sıkıntılı bir devirde şu anda. Her yönüyle bunu yaşıyoruz. Sadece Türkiye'nin bölgesindeki savaşları, çatışmaları değil, bütün dünyayı da değerlendirdiğimiz zaman sosyal, siyasi, ekonomik birçok anlamda krizlerin ortasındayız. Türkiye olarak kuzeyimizde Ukrayna-Rusya Savaşı, güneyimizde Filistin'deki soykırım, son dönemde İran'a yönelik İsrail ve Amerika'nın birlikte başlattığı savaş. Bunu biraz geriye götürecek olursak son 50 yılda bölgemizin devamlı bu tür çatışmalarla meşgul edildiğini, istikrarsızlaştırıldığını görüyoruz" diye konuştu.