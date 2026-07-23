İçişleri Bakanı Çiftçi: Ahbap-çavuş rezaletleri resmi kurumların önemini gösterdi

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu koordinasyonunda düzenlenen 5. ‘Milletvekilleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde gerçekleştirildi. İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu ve milletvekillerinin katılım sağladığı programda kürsüye çıkan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen süreç, toplanan bağışların mevcut durumu ve AFAD'ın uluslararası faaliyetleri hakkında kapsamlı veriler paylaştı.

147 MİLYAR LİRA BAĞIŞ TOPLANDI

Deprem felaketinin ardından başlatılan yardım kampanyalarının finansal bilançosunu kamuoyuyla paylaşan Bakan Çiftçi, toplamda 147 milyar lira bağış toplandığını kaydetti. Kalan bütçenin kullanım alanlarına ilişkin net bilgiler veren Çiftçi, "Bugüne kadar bu paraların 137 milyar lirası harcanmış durumdadır. Geriye kalan 10 milyar lira da deprem bölgelerinde yapılan konutların bağlantı yolları ve acil yapılması gereken işlerde kullanılacaktır" dedi.

Afet yönetiminde resmi kurumların kritik rolüne değinen Bakan Çiftçi, sivil yardımların dağıtım süreçleriyle ilgili isim vermeden eleştirilerde bulundu. 6 Şubat depremleri sonrası devlet ve millet dayanışmasının en güçlü örneklerinden birinin sergilendiğini belirten Çiftçi, "Devletten ve milletten gelen yardımlar; ahbap-çavuş ilişkileri çerçevesinde değil, tamamen ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçları oranında AFAD kanalıyla vatandaşlarımıza ulaştırıldı." ifadelerini kullandı.

Son dönemde kamuoyuna yansıyan tartışmalara atıfta bulunarak resmi kurumların güvenilirliğinin altını çizen Bakan Çiftçi, açıklamalarına şöyle devam etti: "Resmi kurumların bu tür çalışmalarda ne kadar önemli olduğu ve güven unsurunun önemi bir kez daha ortaya çıktı. Ahbap-çavuş meselelerinin rezaletlerinin böyle ortaya saçılması, resmi kurumlarımızın güvenilirliğini bir kez daha göstermiş oldu. O yüzden AFAD'ımıza tekrar teşekkür ediyorum"

AFAD'DAN KURUMLARA 1 TRİLYON 885 MİLYAR LİRALIK AKTARIM

Bölgedeki fiziki iyileşme sürecine dair istatistikleri de paylaşan Çiftçi, bugüne kadar deprem bölgesinde 455 bin 357 bağımsız bölümün kurasının çekildiğini aktardı. Bu devasa operasyonun finansal boyutuna dikkat çeken Bakan, AFAD tarafından bugüne kadar ilgili kurumlara tam 1 trilyon 885 milyar 114 milyon liralık kaynak aktarıldığını belirtti.

Türkiye'nin insani yardım kapasitesinin ülke sınırlarını aştığını, beş kıtada toplam 85 ülke ve topluluğa ulaşıldığını bildiren Çiftçi, "İnsanımızın bu konudaki hassasiyetini ve duyarlılığını hepimiz biliyoruz. Onların yardımlarını dünyanın değişik yerlerindeki ihtiyaç sahibi insanlara AFAD kanalıyla ulaştırmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Toplantıda bulunan TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu'ya ve AFAD Başkanına 6 Şubat sonrasındaki süreç yönetimi nedeniyle özel olarak teşekkür eden Bakan Çiftçi, o dönem uygulanan yeni sistemlerin sahadaki başarısına değindi. Geçmişte yaşanan zorlu süreci hatırlatan Çiftçi, "2023 yılında Maraş merkezli büyük depremler olduğunda Bakanımız bölgede hakikaten çok güzel bir koordinasyon çalışması yürüttü. Deprem bölgelerinin ayağa kaldırılmasında Türkiye'deki koordinatör valiliği de hayata geçiren bir yenilik olarak güzel bir çalışma oldu. Bunun neticesinde de çok geniş bir alanda deprem olmasına ve hayatın olağan akışı kesintiye uğramasına rağmen, devlet-millet el birliği içerisinde çok kısa bir süre içerisinde deprem yaraları sarılabildi. Bu yüzden AFAD çalışmalarımızın ne kadar faydalı ve ne kadar güzel olduğu ortaya çıktı" ifadelerini kaydetti.

VENEZUELA'DAN AFAD'A MADALYA

Türkiye'nin ulusal düzeydeki afet yönetimi başarısının yanı sıra AFAD'ın uluslararası arenada kazandığı saygınlığa da vurgu yapıldı. Kurumun şeffaflık ilkesiyle hareket ettiğini ve toplanan yardımların amacına uygun kullanıldığını belirten Çiftçi, bu güvenin sınırları aştığını ifade ederek şunları söyledi: "Bu çalışmalarda devlete olan güven ve devletin topladığı yardımlar tamamen yine vatandaşlarımıza geri gönderilmiş, onların ihtiyaçlarında kullanılmış oldu. Dolayısıyla devletten ve milletten gelen yardımlar; ahbap-çavuş ilişkileri çerçevesinde değil, tamamen ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçları oranında AFAD kanalıyla vatandaşlarımıza ulaştırıldı. Bu manada AFAD'ımız milli gururumuz olmaya devam ediyor. Venezuela'da yaşanan depremde de AFAD teşkilatımız yine en önce harekete geçen kurumlardan birisi oldu. Orada yaptıkları kıymetli çalışmalar neticesinde kendilerine madalya takdim edildi"