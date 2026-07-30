İçişleri Bakanı Çiftçi: "Bizim anlayışımızda güvenlik, kalkınmanın ön şartıdır"

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde düzenlenen geniş katılımlı törende, kentin güvenlik altyapısını güçlendirecek adımlar atıldı. Program kapsamında hem yeni emniyet binasının temeli atılırken hem de İl Özel İdaresi ve Emniyet Müdürlüğü envanterine katılan 96 adet iş makinesi ile aracın teslimatı gerçekleştirildi. Törene katılan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, emniyet yatırımlarının yanı sıra Sivas'ta hayata geçirilen ulaşım ve sağlık projelerine dair de kapsamlı açıklamalarda bulundu.

YENİ KOMPLEKS İÇİN İLK KAZMA VURULDU

Güvenlik yatırımlarının doğrudan ülkenin geleceğini ilgilendirdiğini vurgulayan Bakan Çiftçi, yeni inşa edilecek binanın teknik ve fiziki şartlarına dair detayları paylaştı. Çiftçi, "Bizim anlayışımızda güvenlik, kalkınmanın ön şartıdır. Huzurun olmadığı yerde yatırım olmaz; güvenin olmadığı yerde üretim olmaz; emniyetin olmadığı yerde gelecek inşa edilemez. İşte bu sebeple güvenlik altyapımıza yaptığımız her yatırım, aynı zamanda milletimizin geleceğine yaptığımız bir yatırımdır. Temelini attığımız Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binamız, yaklaşık 23 bin 600 metrekare kapalı alana sahip modern bir kompleks olarak inşa edilecektir. Üç hizmet bloğu ve kapalı otoparktan oluşacak bu yatırım, yaklaşık 1 Milyar liralık büyüklüğüyle Sivas'ımıza yakışan önemli bir eser olacaktır. Bu proje tamamlandığında emniyet teşkilatımız daha modern, daha güçlü ve daha etkin fiziki şartlarda vatandaşımıza hizmet sunacaktır" ifadelerini kaydetti.

HIZLI TREN 2 MİLYONDAN FAZLA YOLCU TAŞIDI

Törende yaptığı konuşmada sadece güvenlik değil, altyapı çalışmalarının sosyoekonomik etkilerine de değinen Çiftçi, şehirleri bağlayan yolların aynı zamanda istihdam ve üretimi büyüttüğünü dile getirdi. Ulaşım ve sağlık projelerinin Sivas'ın ticaret, turizm ve ekonomik potansiyelini ciddi oranda canlandırdığına dikkat çeken İçişleri Bakanı, "Şehirleri yalnızca yollarla birbirine bağlamıyoruz; gönülleri buluşturuyor, üretimi büyütüyor, ticareti güçlendiriyor, istihdamı artırıyor ve geleceği inşa ediyoruz. Çünkü güçlü ulaşım, güçlü ekonomi demektir. Güçlü ekonomi ise güçlü devlet ve güçlü millet demektir. Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı bunun en güzel örneklerinden biridir. Açıldığı günden bugüne 2 milyondan fazla vatandaşımıza hizmet veren bu önemli yatırım, hem ulaşımı kolaylaştırmış hem de Sivas'ın ticaretini, turizmini ve ekonomik hayatını canlandırmıştır. Sivas-Malatya arasında yer alan Yağdonduran Tüneli'nin hizmete açılması, Geminbeli ve Çamlıbel tünellerindeki çalışmaların hızla devam etmesi, Kuzey Çevre Yolu'nun yatırım programına alınması ve Nuri Demirağ Havalimanımızın yeni pist yatırımı, Sivas'ın ulaşım altyapısını her geçen gün daha da güçlendirmektedir. Sağlık alanında geçici kabul sürecine gelen 1053 yataklı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, yalnızca Sivas'a değil, çevre illere de hizmet verecek büyük ve güçlü bir sağlık üssü olacaktır" dedi.

Son olarak Türkiye genelinde uygulanan yeni nesil güvenlik politikalarının çerçevesini çizen Çiftçi, teknolojiyi merkeze alan, insan odaklı tedbirlere ağırlık verdiklerini kaydetti. Kolluk kuvvetlerinin tüm birimleriyle milletin huzuru adına kesintisiz bir mesai harcadığını belirten Çiftçi, "Güvenliği, vatandaşımızın evine huzurla dönebilmesi, çocuklarımızın güven içerisinde eğitim alabilmesi, esnafımızın gönül rahatlığıyla dükkanını açabilmesi, yatırımcının güvenle üretim yapabilmesi olarak algılıyoruz. İçişleri Bakanlığı olarak teknolojiyi kullanan, insan odaklı, önleyici güvenlik anlayışını esas alan güçlü bir güvenlik mimarisini ülkemizin dört bir yanında hayata geçiriyoruz. Polisimizle, jandarmamızla, sahil güvenliğimizle ve tüm kurumlarımızla milletimizin huzurunu korumak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Sivas, tarih boyunca devletine sadakatiyle, milli birlik ve beraberliğe verdiği destekle her zaman öncü şehirlerden biri olmuştur" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından protokol üyelerinin ve davetlilerin katılımıyla dualar okundu. Okunan dualar eşliğinde Sivas İl Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binasının temeli atılırken, program İl Özel İdaresi ve Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen araçların resmi teslimatının yapılmasıyla son buldu.