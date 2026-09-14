İçişleri Bakanı Çiftçi: Okul bahçe görevlilerine 2 bin 800 el dedektörü dağıtıldı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi'nde düzenlenen göç danışma araçları tanıtım etkinliğine katıldı. Bakan Çiftçi, etkinlikte hem göç idaresine ilişkin gelişmeleri hem de okullardaki güvenlik çalışmalarını değerlendirdi.

OKUL BAHÇELERİNE 2 BİN 800 EL DEDEKTÖRÜ

Okul güvenliğine dair açıklamalarda bulunan Bakan Çiftçi, bahçe görevlilerine el dedektörü verildiğini duyurdu. Çiftçi'nin bu konudaki sözleri şöyle oldu:"Güvenlik şubelerimiz, asayiş şubelerimiz, narkotik şubelerimiz ve çocuk şubelerimiz okulların civarında operasyonları arttıracaklar. Okulla ilgisi olmayan, alakasız kişileri civardan uzaklaştıracaklar. Yine internet kafeleri, oyun salonlarını ve öğrencilerin girebilecekleri yerleri de zaman zaman denetimlerden geçireceğiz. Yine öğrencilerimizin güven içerisinde okula ulaşabilmeleri için servis denetimlerine de ağırlık vereceğiz. Okullardaki bahçe görevlilerimize 2 bin 800 tane de el dedektörü dağıttık. Gerektiğinde şüpheli görülen durumlarda arama yapılabilmesini temin etmek için."

7 BAKANLIKTAN ORTAK GÜVENLİK PROTOKOLÜ GELİYOR

Bakan Çiftçi, okul güvenliğine yönelik bu yıla özgü yeni bir uygulamayı da duyurdu. 7 bakanlığın bir araya geldiğini belirten Çiftçi, protokolün yakında imzalanacağını söyledi: "Bizim İçişleri Bakanlığı olarak okulun bahçesinde ve etrafında, bahçesinin dışında aldığımız tedbirler var. Bir de bu seneye özgü olarak yeni bir uygulama başlattık. 7 bakanlık bir araya geldik. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, 7 bakanlık ortak bir protokol hazırladık. Önümüzdeki günlerde inşallah bu protokolü de imzalayıp okullarımızın güvenliğini en üst seviyeye çıkarmayı planlıyoruz. İstiyoruz ki öğrencilerimiz güven içerisinde okullarına gelsinler ve huzurla evlerine dönebilsinler."

Okullarda bu eğitim öğretim yılında 31 bin bahçe görevlisinin yer alacağını açıklayan Bakan Çiftçi, risk seviyesine göre alınan tedbirleri de anlattı: "Yine bu sene Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızın da yardımlarıyla 31 bin bahçe görevlisini istihdam etmiş olduk. Bunu bütün valilerimize duyurduk. Onlardan gelen talepler doğrultusunda 31 bin görevli de bu sene ilk defa okulların bahçesinde görev alacaklar. Bunların dışında İçişleri Bakanlığı olarak, valilikler olarak zaten risk esasına dayalı güvenlik tedbirlerimiz vardı. Birinci dereceden, ikinci dereceden, üçüncü dereceden ve dördüncü dereceden riskli okulları biz her sene belirliyoruz. Buna göre tedbir alıyoruz. Bizim birinci ve ikinci dereceden riskli okullarda polis görevlilerimiz var. Üçüncü ve dördüncü dereceden riskli okullarda da koordinasyon görevlilerimiz var. Okullarla irtibat halinde. Onlar zaten devam ediyor. Bunların dışında yine valiliklerimiz planlamalarını yaptılar. Önümüzdeki günlerde denetimlere ağırlık vereceğiz."

GÖÇ DANIŞMA ARAÇLARI 10 İLDE HİZMETTE, HEDEF 75 ARAÇ

Bakan Çiftçi, konuşmasının bir bölümünde göç idaresindeki dönüşüme değindi. Daha önce düzensiz göçle mücadele döneminde parmak izi alma ve sorgulama amacıyla kullanılan mobil araçların, artık danışma aracına dönüştürüldüğünü anlattı:"Daha önceden Göç İdaresi Başkanlığımızın envanterinde 375 tane mobil göç aracımız vardı. Düzensiz göçle yoğun bir şekilde mücadele ettiğimiz yıllarda genelde yabancıların sorgulamalarının yapıldığı, parmak izlerinin alındığı bu şekilde hizmet veren araçlarımızdı. Fakat ülkemizin gerek transit ülke gerekse hedef ülke olmak durumundan çıkmasından dolayı şimdi mobil göç araçlarımızı göç danışma araçlarımıza dönüştürdük. Bugün itibarıyla 10 ilimizde 42 tane göç danışma aracımız hizmet veriyor. Bu illerimiz İstanbul, Ankara, İzmir, Sakarya, Eskişehir, Konya, Antalya, Bursa, Karabük ve Kütahya illerimiz. Bu illerimizin sayısını 40'a çıkarmaya, araçlarımızın da sayısını 75'e çıkarmayı planlıyoruz bu yılın sonuna kadar."

Bu araçlar sayesinde yabancı uyruklu öğrencilerin ve dezavantajlı grupların işlemlerinin kolaylaştığını vurgulayan Bakan Çiftçi, "Göç danışma araçlarımızda öğrenciler, uluslararası öğrenciler daha önceden il göç müdürlüklerine giderek vermiş oldukları parmak izlerini ve adres tescilli işlemlerini buradan gerçekleştirebiliyorlar. Bu araçlarımıza gelmek suretiyle hemen kısa süre içerisinde arkadaşlarımız kendilerine yardımcı oluyorlar. Cumhurbaşkanımızın bize vermiş olduğu 1 milyon uluslararası öğrenci hedefi var. Bu hedefe ulaşabilmek için ülkemizde aynı zamanda birer misafir olan uluslararası öğrencilerimizin işlemlerini daha hızlı, daha kolay, daha sade hale getirebilmek için böyle bir uygulama başlattık. İlerleyen dönemlerde tüm üniversitelerimizde bu uygulamayı yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Böylece hizmeti uluslararası öğrencilerimizin de ayağına getirmiş oluyoruz. Onların işlemlerini daha kolay, daha basit hale getirmiş oluyoruz. Bu araçlarımıza aynı zamanda sadece öğrencilerimize hizmet vermiyor. Hasta, yaşlı, engelli olan yabancılara da göç müdürlüklerimize gelemeyecek olan bu söylediğim dezavantajlı kesimlere de hizmet veriyorlar. Yerine giderek, evlerine giderek onların göç idaresine gelmeden kendi evlerinde veya bulundukları yerlerde bu dezavantajlı kesimlere bu tür hizmetleri de verebiliyoruz. Göç İdaresi Başkanlığımızın ilerleyen dönemlerde daha başka hizmetlerle, daha farklı hizmetlerle de sizlerin karşısına çıkacağını şimdiden söyleyebilirim." ifadelerini kaydetti.

SUÇ ÖRGÜTLERİNE İKİ BÜYÜK OPERASYON

Bakan Çiftçi, konuşmasının devamında yakın zamanda gerçekleştirilen büyük çaplı operasyonlara da değindi. "Güvenli okul" kapsamında yürütülen çalışmaların siber alandan eleman devşirmeye yönelik suç örgütlerini hedef aldığını belirten Çiftçi "Operasyonlarımız da yine güvenli okul çerçevesinde yapmış olduğumuz operasyonlardı. Büyük çaplı operasyonlardı. Birincisi 48 ilde 1008 şüpheliye yönelik olarak daha çok siber alemden eleman devşirmeye yönelik olarak suç örgütlerine yönelik olarak büyük bir operasyon yaptık. Bu operasyonlarda valilerimizin, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın koordinasyonunda emniyet ve jandarma birimlerimiz görev aldılar. Yine ikinci operasyonda da 78 noktada 2 bin 447 şüpheliye yönelik olarak daha büyük bir operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonla bizim yeni nesil suç örgütleri dediğimiz, sokak çeteleri de dediğimiz, göreve geldiğimizden beri üzerinde hassasiyetle durduğumuz suç örgütlerine yönelik bir operasyondu." dedi.

Suç örgütleriyle mücadelenin aynı kararlılıkla süreceğini vurgulayan Bakan Çiftçi, sözlerini şöyle tamamladı:"Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da suç örgütlerine yönelik olarak operasyonlarımız kararlı bir şekilde yine Adalet Bakanlığımızın, valiliklerimizin, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın, emniyetimizin, jandarmamızın çalışmalarıyla koordinasyonuyla devam edecek."

Programa Bakan Çiftçi'nin yanı sıra Göç İdaresi Başkanı Muhammet Selami Yazıcı ve Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar da katıldı.