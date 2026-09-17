İçişleri Bakanı Çiftçi: "Son çeteyi çökertinceye kadar mücadele bitmeyecek"

Çiftçi, sözlerine 27 Mayıs 1960 darbesinde idam edilen siyasetçileri anarak başladı. Bakan, dönemin İçişleri Bakanı Dr. İsmail Namık Gedik'in gözaltındayken camdan atılarak öldürülmesine ve o dönem "intihar" olarak yaftalanmasına değindi. Cumhurbaşkanı'nın geçtiğimiz günlerde bu konunun araştırılması için İçişleri Bakanlığı'na talimat verdiğini aktaran Çiftçi, mülkiye kurulu başkanlığının hazırladığı raporun Cumhurbaşkanı'na sunulduğunu belirtti. Bu sürecin sonucunda Ankara'daki Asri Mezarlık'ta bulunan Gedik'in kabrinin İstanbul'a nakli için Cumhurbaşkanı'nın bir gün önce yazı imzaladığını söyleyen Bakan, "Bununla birlikte inşallah önümüzdeki günlerde rahmetli mazlum-mağdur İçişleri Bakanımızın da kabri diğer dava arkadaşlarının yanına nakledilmiş olacak" dedi.

"YENİ NESİL SUÇ ÖRGÜTLERİYLE DAHA ETKİN MÜCADELE EDECEĞİZ"

12 Şubat 2026'da göreve başladığında topluma bir vaatte bulunduğunu hatırlatan Bakan Çiftçi, o günden bugüne bu taahhüdü yerine getirmek için çalıştıklarını vurguladı. Klasik mafya yapılanmalarıyla bugünün suç örgütlerini kıyaslayan Bakan, "Biz bundan sonra İçişleri Bakanlığı olarak yeni nesil suç örgütleriyle veya suç çeteleriyle eşkıyalarıyla ve uyuşturucuyla daha etkin bir mücadele yürüteceğiz diye toplumumuza taahhütte bulundum. Ve o günden bugüne kadar da mümkün mertebe elimizdeki bütün imkanları, yeni nesil örgütleriyle mücadelede değerlendiriyoruz. Hepimiz hatırlıyoruz. Mafya, klasik mafya örgütlenmeleri ortaya çıktı. Onlar da genelde senet tahsilatları falan yaparlardı. Şimdi bu yeni nesil suç örgütlerini üçüncü nesil çeteler diyebiliriz, tam tarifi bu şekilde doğru yapmalıyız. Yeni nesil suç örgütlerinin değeri yok. Hiçbir ahlaki kuralları yoktur. Bir de hibrit örgütlenmeler bunlar. Öncekiler sadece çek senet tahsilatı yapıyorlardı, klasik mafya örgütleri. Bunlar her türlü suça el atabiliyorlar. Tehdit var, haraç var, suçlara giriyorlar. Uyuşturucuyla, uyuşturucu konusunda işte toplumu zehirliyorlar, düzensiz göçe giriyorlar. İnsanları tehdit ediyorlar, haraç istiyorlar, sokağın hakkı adı altında. Yani bunlarla günümüzde daha etkili bir şekilde mücadele etmemiz gerekiyor. Biz de İçişleri Bakanlığı olarak özellikle Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız, Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığımız olarak bunlarla etkili bir mücadele yürütmeye gayret ediyoruz" diye konuştu.

"557 SUÇ ÖRGÜTÜNE BİN 568 OPERASYON DÜZENLEDİK"

Yılbaşından bu yana yürütülen operasyonlara ilişkin somut rakamlar paylaşan Bakan Çiftçi, 1 Ocak'tan itibaren geçen 8,5 aylık sürede kaydedilen sonuçları aktardı. Bakan, "Yılbaşında göreve geldiğimiz günden itibaren daha doğrusu 1 Ocak tarihinden bugüne kadar 8 ay 15 günlük bir süre geçti. 8,5 aylık süre geçti, bu süre zarfında toplamda 562, 8 aylık sonuçları veriyor. 2026'nın ilk 8 ayını veriyor. 557 suç örgütüne bin 568 operasyon düzenlemişiz. Şu anda 562 suç örgütüne bin 592 operasyon düzenlemişiz. Bunların içinde yeni nesil suç örgütleri var, hepsi var. Bunun sonucunda 6 bin 916 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmiş durumda. Biz, bundan sonra da elimizden geldiği kadar, operasyonlarımızı arttırarak devam ettireceğiz. Son çeteyi çökertinceye kadar bu mücadele bitmeyecek. 2021-2025 yılı, 8 aylık ortalamalarda 360 organize suç örgütü çetesine yönelik 904 operasyon yapılmış. Bugün itibariyle rakamın arttığını hepimiz görebiliyoruz. Bu 557 suç örgütünden 18 tanesi de, uluslararası bağlantıları olan, bunların uluslararası bağlantılı olanları var, ulusal çapta faaliyet yürüten var. Bölgesel mahiyette faaliyet yürüten var. Bunların içerisinde 18 tane, uluslararası çapta çökerttiğimiz örgüt. Bunlar internet üzerinden örgütleniyorlar. İlan verirken internet üzerinden veriyorlar, para havalesi verirken internet üzerinden veriyorlar. Yani interneti, dijital ortamı da araçsallaştırmışlar, hibrit örgütlenme dediğim o. Ama mağdurlar gerçek insanlar" şeklinde konuştu.

Bakanlık olarak tüm ağırlığı yeni nesil suç örgütleriyle mücadeleye verdiklerini vurgulayan Çiftçi, bu örgütlerin yıl sonuna kadar büyük ölçüde etkisiz hale getirileceğini söyledi. Örgüt üyelerine yönelik uygulanacak yöntemleri de anlatan Bakan, "Bunları öncelikli hedef haline getirdik. Mücadelemizde, ilk sırada yeni nesil suç örgütleri yer alıyor. Yıl sonuna kadar bunları faaliyet alanlarını büyük ölçüde daraltmış olacağız. Çünkü bunlar insanımıza acımıyorlar. Tehdit ediyorlar, iş yeri kurşunluyorlar, araç kurşunluyorlar, insanlardan zorla para istiyorlar. Ben de, arkadaşlarımıza talimat verdim. Biz de, bunları ele geçirdiğimiz zaman, bu çeteleri çökerttiğimiz zaman, bunları yere yatıralım, ters kelepçe yapalım, şöyle burunlarını sürtelim de, yaptıklarının karşılığını bir görsünler. Hepsini yakalayıp adalete teslim edeceğiz. Sonlarının ne olduğunu görsünler de, yol yakınken vazgeçsinler. Bunların özelliklerinden birisi, Türkiye'de yakalanacaklarını anladıkları vakit yurt dışına da kaçıyorlar. Mesela kimlikle seyahate edilebilen ülkeler var, hemen yurt dışına kaçıyorlar. Bulundukları yerden burayı sevk ve idare edebiliyorlar. Tek eylemlik, eleman tutuyorlar, parasını gönderiyor ve eylemi yaptırıyor. Belli bir merkezleri yok dediğimiz o. Kırımızı bülten çıkartıyoruz veya difüzyon çıkartıyoruz" diye konuştu.

"TÜRKİYE TARAFINDAN TOPLAMDA 3 BİN 862 KİŞİ KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARTILDI"

Yurt dışına kaçan örgüt lideri ve üyelerinin iadesi konusunda da detaylı bilgi veren Bakan Çiftçi, geçmiş yıllarla bu yılın rakamlarını kıyasladı. Bakan, "2025 yılında 8 aylık dönemde, 48 ülkeden çıkartılan kırmızı bültenle 372 kişi yakalandı. 108'i organize suç örgütü lideri veya üyesi. Bu sene 53 ülkeden dışarıda suç işlemiş ve Türkiye'ye gelmiş, hakkında kırmızı bülten çıkartılan 409 kişiyi yakaladık. Bunlardan 90'ı organize suç örgütü lideri veya üyesi. Türkiye'ye iade edilenler, 2025 yılı içerisinde 37 ülkeden 214 kişinin iadesini sağlamışız. Bunların 70'i organize suç örgütü lideri veya üyesi. 2026 yılının ilk 8 ayında 44 ülkede kırımızı bülten çıkartmışız, 657 kişi getirmişiz, bunları 107'si organize suç örgütü lideri veya üyesi. 2026 yılının ilk 8 ayında 806 kişi hakkında kırımızı bülten çıkartılırken, Türkiye tarafından toplamda 3 bin 862 kişi kırımızı bülten çıkartıldı. En çok kaçtıkları ülkelerden biri de Gürcistan. Geçenlerde ben bununla ilgili Gürcistan'a da bir ziyaret de düzenledim. Gürcistan bugüne kadar bize, 866 kişini iadesini sağlamış. Daha da önemlisi bu sene 438 kişiyi vermiş veya sınır dışı işlemini gerçekleştirmiş. Bu konu ile ilgili Adalet ve Dış İşleri Bakanlıklarımızla beraber çalışıyoruz. Çoğunluğu Yunanistan, İtalya ve Almanya'ya kaçıyorlar. Bu suçlular dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar, nereye giderlerse gitsinler hangi deliğe saklanırlarsa saklansınlar, devletimizin kudret eli onları bulacak, yakalayacak ve adalete teslim edecek. Bazı istihbarat örgütleri, bu suç örgütlerini kullanıyorlar" ifadelerini kullandı.

"CEZAEVLERİNDEKİLERİN YÜZDE 35'İ UYUŞTURUCU SUÇLUSU"

Cezaevi nüfusuna ilişkin de rakam veren Bakan Çiftçi, kapalı ve açık ceza infaz kurumlarında bulunan toplam mahkum sayısını açıkladı. Çiftçi, "Şu anda Türkiye'de kapalı ceza infaz kurumlarında ve açık cezaevlerinde 434 bin kişi bulunuyor. Bunların yüzde 35'i uyuşturucu suçlusu" dedi.

Sokak hayvanları konusuna da değinen Bakan, bir dönem toplumun gündemini uzun süre meşgul eden bu sorunun 1,5 ay içinde gündemden düşeceğini öngördüğünü belirtti. Çiftçi, "Bir başka konu, mesela sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili konu. Bir ara toplumun gündemindeydi. İşte insanlar, yaşlılar camiye gidemiyordu, çocuklar okula, parka gidemiyordu, kadınlar sokağa çıkamıyordu. 15 Ekim'e kadar İstanbul'da hayvan toplama bitecek. Şartlara uymayan belediyeleri uyaracağız. Yeteri kadar barınak ve doğal yaşam alanı var" ifadelerini kullandı.

Terörsüz Türkiye sürecine geniş yer ayıran Bakan Çiftçi, sürecin hukuki zemininin artık oluştuğunu ve yasanın yürürlüğe girdiğini hatırlattı. İçişleri Bakanlığı olarak süreci valiliklerle birlikte yakından takip ettiklerini belirten Bakan, "Bu işin hukuki zemini oluşturmak bakımından son derece kıymetliydi. Şu anda yasa yürürlüğe girdi. Biz İçişleri Bakanlığı olarak süreci de yakından takip ediyoruz. Bu sürecin başarıya ulaşması, daha öncekilerde olduğu gibi akamete uğramaması için valiliklerimizle beraber sahayı sürekli gözetim altında tutuyoruz. Kimse bu süreci zehirlemesin, enfekte etmesin, tekrar akamete uğramasın diye. Bundan sonra terör örgütünün tabii silah bırakması, yani bütün unsurlarıyla tasfiye olması, hem Türkiye'de hem de Suriye'de, Irak'ta, İran'da, Avrupa'da diğer unsurlarıyla beraber, uzantılarıyla beraber tasfiye olması için süreci takip ediyoruz. Suriye'de bu sürecin başlamasıyla beraber, SDG'nin kendisini tasfiye etmesiyle beraber, orada da sürece karşı olanlar var, Suriye'de de bu işe karşı olanlar var. Onların büyük bir ihtimalle Irak'a veya İran'a geçme durumları da var. Tabii İran'a geçtiklerinde orada bir güç elde etmeleri, belki orada da İran açısından bir tehdit oluşturma ihtimalinden de bahsettim. Ve bunun bütün bölgede sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için onların da desteğine ihtiyacımız olduğunu söyledim. İran İçişleri Bakanı da bu teklifimize, bu önerimize son derece olumlu yaklaştı. Hatta terör örgütü silahları bırakmadan bu iş tamamıyla barış süreci başlamaz diye fikirlerini beyan ettiler. Ben İran tarafında bu sürece olumlu yaklaştığını, onların da istekli olduğunu gördüm terörsüz bölge konusunda. Bu bütün bölgemizin selameti açısından hakikaten kıymetli bir çalışma. Terörsüz bölge konusunda Suriye, Irak, İran ve Türkiye arasında dörtlü bir mekanizma da geliştirebiliriz. Bizim ikili, üçlü mekanizmalarımız var. Mesela örnek veriyorum; Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan arasında düzensiz göçle mücadele konusunda bir üçlü mekanizmamız var. Geçenlerde Gürcistan'a gittiğimde bu yeni nesil organize suç örgütleriyle mücadele konusunda bir üçlü mekanizma kuralım; Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan arasında diye. Önümüzdeki günlerde onu faaliyete geçireceğiz. Terörsüz bölge konusunda da böyle bir düşüncem var" şeklinde konuştu.

"OKULLARI GÜVENLİ HALE GETİRECEĞİZ"

Okul güvenliğine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bakan Çiftçi, bir gün içinde toplam 3 bin 500 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Asayiş, narkotik ve çocuk şube müdürlüklerinin okul çevrelerindeki uygulamalarının süreceğini belirten Çiftçi, "Yani bir gün içerisinde toplamda 3 bin 500 kişi gözaltına alınmış oldu. Bu konuda son derece kararlıyız. Okulların çevresinde asayiş, güvenlik, narkotik, çocuk şube müdürlüklerimizin uygulamaları devam edecek. Biz elimizden geldiği kadar okullarımızı güvenli hale getireceğiz. Çocuklarımızı tehlikeye atmak istemiyoruz. O yaşadığımız tatsız hadiseleri bir daha yaşamak istemiyoruz. 18 milyon öğrenci de az değil. Toplumda herhalde öğrencisi olmayan, çocuğu okula gitmeyen veya torunlu okula gitmeyen kimse yoktur. Herkesi ilgilendiriyor bu konu. Dolayısıyla daha güvenli bir okul ortamını sağlamak istiyoruz. Bu noktada son yaptığımız bir konu daha, bir çalışma daha vardı. Bu da önemli. Yedi bakanlık bir araya geldik" dedi.

"MAKAS ATMA YÜZDE 93 ORANINDA AZALDI"

Trafik güvenliğine dair istatistikleri de paylaşan Bakan, uygulanan yüksek cezaların caydırıcı etkisine dikkat çekti. Çiftçi, "Makas atmada falan yüzde 93 oranında bir azalma olduğunu biz rakamlardan görüyoruz, istatistiklerden görüyoruz. Araçtan inenlerin, yol kesenlerin sayısı da azaldı. Çünkü 90 bin lira cezası var, ehliyetine el konuluyor, aracı trafikten men ediliyor. Eğer bunları göze alabilen varsa araçtan inebilir" şeklinde konuştu.

Örgütlü suçun finansal ayağına da değinen Bakan Çiftçi, mali suçlarla mücadelede elde edilen sonuçları paylaştı. Suç örgütlerini ayakta tutan gücün para olduğunu vurgulayan Bakan, "Suç örgütünü ayakta tutan asıl güç kasasıdır; bu yüzden parayı takip ediyoruz. 2026'nın ilk sekiz ayında mali suçlara yönelik 10 bin 64 operasyon gerçekleştirdik; 22 bin 185 gözaltı ve 2 bin 386 tutuklama yapıldı. Bu operasyonlarda 13 bin 782 çek ve senet, 846 banka ve kredi kartı, 161 POS cihazı ile 14 milyon 303 bin lira nakit ele geçirdik. Vatandaşımızı borç batağına sürükleyen tefeciliğin de üzerine kararlılıkla gidiyoruz. Bu dönemde bin 40 tefecilik operasyonu yaptık; 3 bin 156 gözaltı, 674 tutuklama gerçekleşti ve 11 milyon 769 bin lira suç gelirine el konularak sahibinin, yani vatandaşın hakkı korundu. Kara para, geçmişte işlenen suçun kazancı değil; gelecekte işlenecek suçun sermayesidir. Tefeci vatandaşın çaresizliğini faize çevirir; biz o çarkı kırıp hakkını geri veririz" dedi.

POLİSLERE DEV KONUT MÜJDESİ

Sözlerinin son bölümünde polislere yönelik yeni bir konut projesini duyuran Bakan Çiftçi, projenin ilk adımlarının Ankara'da atılacağını açıkladı. Polis Sandığı'nın (Polsan) ev sahibi olmayan polisler için maliyetine konut yapıp taksitle satış çalışması başlattığını belirten Bakan, "Polsan var malumunuz polis sandığı. Polsan, ev sahibi olmayan polislerimize maliyetine ev yapıp taksitle satış için bir çalışma başlatıyor. İlk etabı pilot olarak Ankara'da uygulamaya başlıyoruz. Polsan, Ankara Sincan'da 86 dönümlük bir araziyi TOKİ'den satın aldı. Burada 2 bin konut için inşaata yılbaşında başlıyoruz. Ayrıca kiraların yüksek olduğu büyükşehirlerimize öncelik vererek ilerleyeceğiz ve Polsan arsa satın alıp maliyetine inşa ederek kirada oturan polislerimize uzun vadeli taksitlerle satacak. Başvurularda evi olmayan, eşi çalışmayan, okul çağında çocuğu olan polislerimize öncelik verilecek. Kısa zaman içinde başka büyükşehirlerimizde de arsa temin sürecini hızla bitirip inşaatlara başlamayı hedefliyoruz. Bu yıl bütçemizi araca değil, polisimizin çatısına ayırdık. Milleti koruyan elin, başını sokacağı huzurlu bir yuvası olacak" ifadelerini kullandı.