İçişleri Bakanı Çiftçi: Türkiye-Bulgaristan-Yunanistan üçlü mekanizması uyuşturucu ve suç örgütleriyle mücadeleyi de kapsayacak

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da temaslarına devam ediyor. Bakan Çiftçi, Banyabaşı Camii ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakan Çiftçi, Bulgaristan'a gerçekleştirdiği çalışma ziyaretinin temel amacının sınır aşan suçlar kapsamında yeni nesil suç örgütleriyle mücadele olduğunu belirtti.

Bu yapıların yalnızca Türkiye'de değil, farklı ülkelerde de faaliyet yürüttüğüne dikkat çeken Bakan Çiftçi, "Türkiye'de yeni nesil suç örgütleri veya yeni tabirle yeni nesil terör örgütleri diye vasıflandırıyoruz onları. Sadece Türkiye'de faaliyet göstermiyorlar. Başları sıkıştığında Türkiye'nin dışına da kaçıyorlar. Farklı ülkelerde faaliyetlerini yürütüyorlar. Onun için bu örgütlerle mücadele ederken güçlerimizi de birleştirmemiz gerekiyor" dedi.

ÜÇLÜ MEKANİZMANIN KAPSAMI GENİŞLETİLECEK

Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan arasında oluşturulan üçlü mekanizmanın kapsamının genişletileceğini açıklayan Bakan Çiftçi, "Daha önceden düzensiz göçmenlerle mücadele konusunda geliştirdiğimiz üçlü mekanizmayı artık sınır aşan suçlar, yeni nesil organize suç örgütleri ve uyuşturucuyla mücadele konusunda daha etkin bir iş birliğine dönüştüreceğiz ve bunların üzerinde yoğunlaşacağız" ifadelerini kullandı. Üçlü mekanizmanın bir sonraki toplantısının İstanbul'da gerçekleştirileceğini belirten Bakan Çiftçi, Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan arasındaki iş birliğinin yeni mücadele alanlarıyla güçlendirileceğini ifade etti.

"YENİ NESİL SUÇ ÖRGÜTLERİ AYNI ZAMANDA HİBRİT ÖRGÜTLER"

Yeni nesil suç örgütlerinin farklı suç alanlarında faaliyet gösteren hibrit yapılar olduğuna dikkat çeken Bakan Çiftçi, "Yeni nesil suç örgütleri aynı zamanda hibrit örgütler. Çok çeşitli alanlarda faaliyet gösteriyorlar" dedi. Bu yapılarla mücadelede uluslararası iş birliğinin önemini vurgulayan Bakan Çiftçi, "Dolayısıyla bunlarla mücadele edebilmek için ülkelerin, bütün ülkelerin iş birliği, güç birliği yapmaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Çiftçi, sınır aşan suçlarla mücadelede uluslararası iş birliğini güçlendirmek amacıyla önümüzdeki günlerde Gürcistan, Yunanistan, Almanya ve İtalya'ya da benzer ziyaretler gerçekleştireceğini belirtti.

"GERİ İTMELERDE YÜZDE 97 ORANINDA BİR AZALMA OLDU"

Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan arasında geçtiğimiz nisan ayında gerçekleştirilen üçlü mekanizma toplantısının ağırlıklı gündeminin düzensiz göçle mücadele olduğunu hatırlatan Bakan Çiftçi, "Hamdolsun bu üçlü mekanizmanın etkin çalışması neticesinde düzensiz göçle mücadele konusunda epey bir aşama kaydettik. Bunun sonucunda da geri itmelerde yüzde 97 oranında bir azalma oldu" dedi.