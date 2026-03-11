İçişleri Bakanı Çiftçi'den APP plaka açıklaması: Cezalar siliniyor, 1 Nisan'a kadar ek süre verildi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 27 Şubat tarihinde yürürlüğe giren plaka düzenlemelerine dair açıklamalarda bulundu.

Uygulamanın başlamasının ardından sahada yaşanan sıkıntıları ve yığılmaları yakından takip ettiklerini belirten Bakan Çiftçi, cuma günü memleketi Konya'da vatandaşların uzun kuyruklar oluşturduğunu bizzat gözlemlemesi üzerine yeni tedbirler alma ihtiyacı duyduklarını ifade etti.

APP PLAKALARA 1 NİSAN'A KADAR EK SÜRE

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına süreci yeniden değerlendirdiklerini söyleyen Bakan Çiftçi, değiştirilen plakalar için tanınan sürenin uzatıldığını duyurdu. O döneme kadar sahada sadece rehberlik yapılacağını belirten Çiftçi, şu ifadeleri kullandı: "Vatandaşımız mağdur olmasın, herhangi bir şekilde sıkıntıya girmesin diye, değiştirilen plakalarla ilgili 1 Nisan'a kadar bir süre verdik. O döneme kadar genelde rehberlik yapacağız. Herhangi bir şekilde ceza uygulamayacağız. Vatandaşımız bu konuda müsterih olsun. Uygulanan cezaları da talimat verdim, sileceğiz."

RESMİ PLAKADA OYNAMA YAPMANIN CEZASI 4 BİN LİRA

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından basılan plakaların tamamen geçerli olduğunu ve bu plakaları kullanan sürücülere hiçbir cezai işlem uygulanmayacağını belirten Bakan Çiftçi, yasal olarak temin edilen plakalar üzerinde sonradan değişiklik yapılmasının ise cezaya tabi olduğunu hatırlattı. Çiftçi, "Vatandaş Şoförler Odası'ndan plakayı aldıktan sonra eğer plaka üzerinde herhangi bir oynama veya değişiklik yapmışsa, bunun 4 bin lira para cezası var" dedi.

SAHTE PLAKADA ESNEME YOK

Bakan Çiftçi, yetkili olmayan yerlerde bastırılan sahte plakalar konusunda kesinlikle taviz verilmeyeceğinin altını çizdi. Bu durumun sadece bir trafik kuralı ihlali olmadığını, aynı zamanda terör, uyuşturucu ticareti ve düzensiz göç gibi suçlarla mücadeleyi doğrudan etkileyen bir kamu güvenliği meselesi olduğunu vurguladı. Çiftçi, sözlerine şöyle devam etti: ''Sahte plakalar ile ilgili müeyyideler biraz daha ağır, 140 bin lira civarında. Onunla ilgili sadece işin plaka tarafı değil; güvenlik tarafı var, terörle mücadele boyutu var, uyuşturucuda kullanılması var, düzensiz göçte kullanılması var. Dolayısıyla sahte plakalarla ilgili düzenleme yürürlükte, onunla ilgili herhangi bir esnetme yok."

APP ve sahte plakaların standart dışı ölçüleri ve yazı karakterleri nedeniyle Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) tarafından algılanamadığını belirten Bakan Çiftçi, bu durumun kimin aracı ne maksatla kullandığının tespit edilememesine yol açtığını söyledi. Çiftçi, alınan kararların doğrudan bu güvenlik zafiyetini önlemeye yönelik olduğunu belirterek, "Sahte plaka takıldığı zaman plaka tanıma sistemleri bu APP plakaları görmüyor. Çünkü standartlara uygun değil. Bu plakaların ne şekilde bastırılacağı yönetmelikte tarif edilmiş. O yönetmelikteki kurallara uyulmadığı zaman plaka okuma sistemleri de bunları tanımıyor." şeklinde konuştu.