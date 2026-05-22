İçişleri Bakanı Çiftçi'den bayram tedbirleri açıklaması: 334 bin personel sahada

Ankara'da basın mensuplarıyla bir araya gelen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yaklaşan bayram öncesinde uygulanacak güvenlik ve trafik tedbirlerinin detaylarını paylaştı.

Karayollarında artan hareketlilikle birlikte yaşanabilecek kazaların engellenmesi amacıyla planlanan denetim süreci, 22 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla devreye alındı. Söz konusu tedbirlerin, tatil dönüşü sonrasındaki ilk mesai günü olan 1 Haziran 2026 tarihine kadar kesintisiz olarak 11 gün boyunca süreceği bildirildi.

GEÇMİŞ BAYRAMLARDA 860 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Toplantıda, tatil süresi dokuz gün ve üzerine çıkan 2021 ile 2024 yılları arasındaki Kurban Bayramı dönemlerine ait istatistikler mercek altına alındı. Trafik kuralı ihlallerinin ulaştığı boyutları ve bu ihlallerin yarattığı sonuçları aktaran Bakan Çiftçi, "2021-2024 yılları arasındaki kurban bayramlarında 425'i hız ihlali, 233'ü şerit izleme, değiştirme ve makas, 107'si geçiş önceliği ve dönüş kurallarına uymama, 77'si arkadan çarpma, 18'i kırmızı ışık ihlali ve 143'ü diğer hatalar olması nedeniyle toplamda bin 3 kural hatası yaşandı. Bu hatalar 860 can kaybına neden oldu." dedi.

Aynı dört yıllık dönemin kaza, ölü ve yaralı sayılarına dair de kapsamlı veriler sunuldu. Yıllara göre değişen oranları kamuoyuyla paylaşan Bakan Çiftçi, "2021 yılında 6 bin 469, 2022 yılında 6 bin 132, 2023 yılında 7 bin 408, 2024 yılında 7 bin 319 ölümlü ve yaralanmalı kaza yaşandı. 2021 yılında 212 can kaybı, 11 bin 719 yaralı, 2022 yılında 177 can kaybı, 10 bin 702 yaralanma; 2023 yılında 257 can kaybı, 13 bin 89 yaralanma; 2024 yılında ise 214 can kaybı, 12 bin 282 yaralanma olarak gerçekleşti. 2021 yılında 23,6 ortalama can kaybı, 2022 yılında ortalama 17,7 can kaybı, 2023 yılında ortalama 28,6 can kaybı, 2024 yılında ise 23,8 can kaybı yaşandı. “açıklamasında bulundu.

GİZLİ YOLCULAR OTOBÜSLERDE DENETİMDE OLACAK

Sahada görev yapacak emniyet ve jandarma birimlerine ilişkin personel planlaması da tamamlandı. Şehirler arası yolcu taşımacılığında emniyet kemeri kullanımının zorunluluğu üzerinde durulurken, bu kapsamda atılacak adımlar netleşti. Bakan Çiftçi, yürütülecek denetim çalışmalarını, “334 bin 17 kolluk personeli görevlendirildi. Personelin 66 bin 481’i trafik tedbirleri kapsamında görevlendirilmiştir. Şehirler arası otobüs terminallerinde emniyet kemeri uyarı anonsları yapılarak terminal çıkışları ile güzergâhta şehirler arası otobüsler ve diğer araçlar üzerinde emniyet kemeri denetimlerine ağırlık verilecek. Bayram boyunca ülke genelinde bin 238 personel gizli yolcu olarak otobüs denetimde bulunacak.’’ dedi.

Karayollarındaki fiziki denetimlerin yanı sıra havadan da kesintisiz bir takip sistemi uygulanacak. Dokuz ilde helikopterlerle 108 saat, 81 ilin tamamında ise dronelar aracılığıyla 5 bin 828 saat olmak üzere toplamda 5 bin 936 saatlik hava denetimi gerçekleştirilecek. Uygulamaların sahadaki işleyişini bizzat yerinde kontrol etmek amacıyla oluşturulan denetim mekanizmasına dair bilgileri de paylaşan Bakan Çiftçi, “Ülke genelinde alınan trafik tedbirlerini yerinde denetlemek için polis, jandarma müfettişleri ile trafik başkanlıklarından sıralı amirlerden oluşan heyetler görevlendirilmiştir. 73 polis heyeti ile 43 jandarma heyeti ülke genelinde görev alacaktır.” açıklamasında bulundu.

RADAR NOKTALARI UYGULAMA ÜZERİNDEN GÖRÜLEBİLECEK

Karayollarında güvenliğin sağlanması amacıyla ülke çapında geniş kapsamlı bir hız denetim ağı kuruldu. Tatil sürecinde 61 il sınırları içerisindeki 21 bin 682 kilometrelik karayolu ağında toplam 520 Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) aktif olarak kullanılacak. Sürücülerin güzergah üzerindeki denetim noktalarından haberdar olması için yeni bir sistem devreye alındı. Bakan Çiftçi, sahadaki radar sayılarına ve bilgilendirme altyapısına dair, “EDS nokta ve güzergâhlarına ilişkin bilgiler HAYAT 112 Acil Mobil uygulamamız üzerinden öğrenilebilecektir. Emniyet Genel Müdürlüğünden 619, Jandarma Genel Komutanlığından 962 olmak üzere toplam bin 581 mobil radar ile denetimler sağlanacaktır.” dedi.

Uzun yıllardır sürücülerin tepkisini çeken ve gizli noktalara yerleştirilen radar uygulamalarına ise bu bayramda yer verilmeyecek. Çiftçi, bu yeni stratejiyi, “Denetimlerimizin amacı ceza yazmak değil, kural ihlallerini, kazaları ve işlem sayılarını azaltmaktır. Devlet vatandaşına tuzak kurmaz; vatandaşının canını, huzurunu ve güvenliğini korur. Sahadaki personelimiz de vatandaşımıza rehberlik etmek, yol göstermek, ihtiyaç anında yanında olmak ve bayram yolculuklarının güven içinde tamamlanmasına katkı sunmak için görev başındadır.” açıklamasında bulundu.

ŞEHİR İÇİNDEKİ İHLALLER KAMERADAN KAÇMAYACAK

Şehirler arası yolların yanı sıra kent merkezlerindeki trafik akışı da sıkı bir takibe alındı. Merkezlerde meydana gelen kazaların temel nedenleri üzerine yoğunlaşan kolluk kuvvetleri, teknolojik altyapıyı kullanarak anlık tespitler yapacak. Alınan önlemleri aktaran Bakan Çiftçi, “Şehir içinde en fazla kaza ve can kaybına sebep olan; makas atma, hatalı şerit değiştirme, kavşaklarda geçiş önceliğine uymama, takip mesafesine uymama, sürüş esnasında cep telefonu kullanma, dönüş kurallarına uymama, kırmızı ışık ihlallerine yönelik KGYS kameraları aracılığıyla denetimler yapılacaktır.” dedi.

TERMİNALLERDE VE TESİSLERDE SIKI MARKAJ BAŞLADI

Yolcu ve yük taşımacılığı yapan ticari araçlara yönelik denetimler, çıkış noktalarından itibaren başlatıldı. Şehirler arası otobüs terminalleri ve ara istasyonlarda oluşturulan kontrol noktalarında, araçların yasal standartlara uygunluğu denetleniyor. Bakan Çiftçi, güzergah üzerindeki tesislerde ve karayollarında uygulanacak kuralları, “Şoför ve yolcular bilgilendirilerek emniyet kemeri takmaları sağlanacak. Yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçların takograf denetimine ağırlık verilecektir. Dinlenme tesisleri ve akaryakıt istasyonları kenarları ile otoyollar ve devlet kara yolları üzerinde zorunlu hâller dışında duraklama, park etme gibi ihlallere izin verilmeyecek, ekiplerimiz tarafından yol güzergâhları kontrol edilecek. Ağırlık ve boyutları yasal sınırların üzerinde olan araçlar için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 23-31 Mayıs 2026 tarihleri arasında özel izin düzenlenmeyeceğinden, bu tür taşıtların trafiğe çıkışına izin verilmeyecektir.” dedi.

İSTANBUL VE ANKARA YOLUNDA DEV YASAK

Bayram dönüşü oluşacak trafik yükünü hafifletmek amacıyla ağır tonajlı araçların belirli güzergahlara girişi geçici süreliğine durduruldu. 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 13.00 itibarıyla başlayacak olan kısıtlama, 1 Haziran 2026 Pazartesi günü saat 01.00’e kadar devam edecek. Bu süre zarfında kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların İstanbul ve Ankara istikametindeki ana arterleri kullanmaları engellenecek. Güzergah kısıtlamalarına dair uyarıda bulunan Bakan Çiftçi, ‘’İstanbul istikametine doğru; Kırklareli’nden D-100 karayolu ve O-3 otoyolu, Tekirdağ’dan D-110 karayolu ile O-7 otoyolu, Sakarya’dan O-7 otoyolu, Ankara’dan O-4 ve D-750 karayolları, Amasya Merzifon’dan D-100 karayolu, Bursa’dan O-5 otoyolu ile D-575 ve D-595 karayolları, Bilecik Bozüyük’ten D-650 karayolu ile O-5 otoyolunun Manisa, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli katılımlarından ve D-650 karayolunun Antalya, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Kütahya, Bilecik, Sakarya katılımlarından itibaren kısıtlama uygulanacaktır. Ankara istikametine doğru ise; D-200 karayolunda Bilecik Bozüyük ve Sivas’tan Ankara’ya kadar, D-300 karayolunda İzmir’den Afyonkarahisar’a kadar, D-260 karayolunda Afyonkarahisar’dan Eskişehir Sivrihisar’a ve Kayseri’den Kırşehir’e kadar, D-260 ve D-765 karayollarında Kırşehir’den Kırıkkale’ye kadar, D-785 ve D-190 karayollarında ise Çorum’dan Kırıkkale’ye kadar olan güzergâhlarda geçişlere izin verilmeyecektir’’ uyarısında bulundu.

Bayramlaşma programları kapsamında yoğun ziyaretçi akınına uğrayan şehitlikler ve mezarlıkların çevrelerinde trafik düzenini sağlamak için ek ekipler görevlendirildi. Geçmiş yılların kaza verileri analiz edilerek belirlenen riskli bölgelerde de tedbirler artırıldı. Bakan Çiftçi bu bölgelerdeki çalışmaları, “Vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunabileceği alanlar ile çevrelerinde ilave trafik tedbirleri planlanacak. Daha önceki bayramlarda can kayıplarının yoğunlaştığı 17 ildeki 20 güzergâhta ilave tedbirler alınacak” dedi.