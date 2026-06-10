İçişleri Bakanı Çiftçi'den Netanyahu'nun açıklamalarına tepki: "Toprak gaspının en açık temsilcisi"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya platformu NSosyal üzerinden paylaştığı mesajla İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun son dönemdeki açıklamalarına yanıt verdi. İsrail hükümetine yönelik eleştirilerini sıralayan Bakan Çiftçi, yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:"Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu hakikatlerden rahatsız olan soykırımcı Netanyahu ve hükümetinin peş peşe yaptığı açıklamalar, aslında söylenen sözlerin ne kadar yerini bulduğunu göstermektedir. Gazze'de çocukları, kadınları ve masum sivilleri katleden, açlığı ve susuzluğu bir silah olarak kullanan, tüm dünyanın gözleri önünde insanlık suçu işleyen bir hükümetin ahlaktan, hukuktan ve insan haklarından söz etmesi tam anlamıyla ibretliktir. Kudüs sevdasını işgalcilik olarak göstermeye çalışanlar önce kendi sicillerine baksınlar. İşgalin, yayılmacılığın, zorla yerinden etmenin ve toprak gasbının bugün dünyadaki en açık temsilcisi Netanyahu hükümetidir."

''KUDÜS VİCDANIMIZIN AYRILMAZ BİR PARÇASI''

Gazze'de yaşanan katliamlara değinen Çiftçi, Batı Şeria'daki gasp politikalarının ve bölgeyi istikrarsızlaştıran saldırıların sorumlusunun da yine aynı zihniyet olduğuna dikkat çekti. Türkiye'nin Kudüs'e bakış açısını tarihi ve vicdani temellere dayandıran Çiftçi, "Kudüs, bizim inancımızın, tarihimizin ve vicdanımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Bu sevgiyi çarpıtmaya çalışanlar da bundan işgalcilik ve yayılmacılık anlamı çıkarmaya çalışanlar da hakikati değiştiremeyecektir." dedi.

Bakan Çiftçi, mesajının sonunda Türkiye'nin dış politikadaki duruşunu ve bölgedeki hedeflerini yineledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde mazlumun yanında ve zalimin karşısında durmayı sürdüreceklerinin altını çizen Çiftçi, Filistin davasının ve Kudüs emanetinin kararlılıkla savunulmaya devam edileceğini bildirdi.