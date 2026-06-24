İçişleri Bakanı Çiftçi'den Sağlık Bakanı Memişoğlu'na ziyaret

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’na resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. İki bakanlık arasındaki koordinasyonu daha ileriye taşımayı hedefleyen buluşmanın ana gündemini; toplum sağlığı, güvenlik politikaları ve afet yönetimi süreçleri oluşturdu. Bakan Çiftçi, görüşmenin hemen ardından yaptığı ilk değerlendirmede, "Vatandaşlarımızın huzuru, güvenliği ve kamu hizmetlerine daha hızlı erişimi noktasında yürütülen ortak çalışmaları değerlendirdik" dedi.

GÜÇLÜ KURUMLAR ARASI EŞ GÜDÜM VE HAYAT 112 ÖN PLANDA

Toplantı mesaisinin ardından kişisel sosyal medya hesabı üzerinden kapsamlı bir mesaj yayımlayan Bakan Çiftçi, görüşmenin detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

İçişleri Bakanı Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık Bakanımız Kemal Memişoğlu’nu ziyaret ederek; vatandaşlarımızın huzuru, güvenliği ve kamu hizmetlerine daha hızlı erişimi noktasında yürütülen ortak çalışmaları değerlendirdik. Vatandaşlarımızın acil durumlarda devletimizin yardım eline daha hızlı ulaşmasını sağlayan HAYAT 112 Acil Mobil Uygulaması, afet ve acil durumlara müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi, bağımlılıkla mücadele ve toplum sağlığını yakından ilgilendiren konularda kurumlarımız arasındaki iş birliğinin artırılması başta olmak üzere birçok konuda istişarelerde bulunduk. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; güçlü kurumlar arasındaki eş güdümü daha da pekiştirerek, vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla aziz milletimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Nazik ev sahipliği dolayısıyla Sayın Bakanımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında muvaffakiyetler diliyorum. Allah; devletimize güç, milletimize sağlık ve esenlik, ülkemize huzur ve bereket nasip eylesin."