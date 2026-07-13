İçişleri Bakanı duyurdu: 81 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik ortak operasyon

Adalet ve İçişleri Bakanlıklarının koordinasyonunda yürütülen çalışmalar doğrultusunda, bu sabah itibarıyla Türkiye genelindeki 81 ilin tamamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik geniş çaplı bir operasyon düğmesine basıldı.

81 il Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıklarının ortaklaşa gerçekleştirdiği çalışmalarda 968 şüpheliye yönelik yakalama ve arama faaliyetleri sürüyor. Soruşturma dosyalarında en fazla şüphelinin bulunduğu iller Ankara, İzmir ve İstanbul olarak kayıtlara geçti. Ekipler, diğer illerde de örgütün güncel yapılanmasına, mahrem ağlarına ve bağlantılı unsurlarına yönelik deşifre çalışmalarını sürdürüyor.

İÇİŞLERİ BAKANI ÇİFTÇİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Operasyonun detaylarına ilişkin resmi açıklama İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den geldi. Sürecin tavizsiz bir şekilde ilerlediğini belirten Bakan Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:

''Milletimizin iradesine ve devletimizin bekasına kasteden ihanet şebekesi FETÖ/PDY'ye karşı mücadelemiz ilk günkü kararlılık ve hassasiyetle devam etmektedir.

Emniyet ve Jandarma Teşkilatlarımız ile Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın yürüttüğü ortak çalışmalar neticesinde; bu sabah, örgütün mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi ve bağlantılı unsurlarının çökertilmesine yönelik 968 şüpheliyi kapsayan büyük bir operasyon başlattık.

Devletimizin tüm kurumlarıyla yürüttüğü bu büyük arınma seferberliğinde liderliğiyle kararlılığımıza güç katan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı arz ediyorum. Bu haklı mücadelemizde, güçlü koordinasyonun oluşmasında vermiş oldukları destekten dolayı Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek’e teşekkür ediyorum.

Hiçbir terör örgütünün veya vesayet odağının devletimizin bekasına, hukuk düzenimize ve aziz milletimizin iradesine kastetmesine asla izin vermeyeceğiz! Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yürüdüğümüz bu yolda, güçlü Türkiye hedefine ulaşmamıza hiçbir güç engel olamayacaktır.

15 Temmuz hain darbe girişimini unutmadık. Bundan 10 yıl önce vatanımız, bayrağımız, demokrasimiz ve millî irademiz uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yâd ediyorum. Şehitlerimizin emanetine ve istiklal irademize sonuna kadar sahip çıkacağız.''