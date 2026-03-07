İçişleri Bakanı duyurdu: APP plaka için yeni karar!

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin verdiği talimat doğrultusunda, trafikte standart dışı plaka kullanan sürücülere yönelik denetimlerde 1 Nisan'a kadar cezai işlem uygulanmayacağı, kontrollerin yalnızca rehberlik gayesiyle gerçekleştirileceği açıklandı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla hayata geçirilen uygulamada, standart dışı plaka tespitlerine yönelik işleyişte değişikliğe gidildi. Bildirilen karara göre, kurallara uymayan araç plakalarına yönelik gerçekleştirilecek denetimler 1 Nisan tarihine kadar özel bir statüde yürütülecek.

Bu süre zarfında trafik ekipleri tarafından standart dışı plaka kullanan sürücelere herhangi bir ceza kesilmeyecek. Söz konusu tarihe kadar yapılacak tüm plaka denetimlerinin sadece rehberlik amacıyla yapılacağı kaydedildi.

APP PLAKA NEDİR?

Trafik yönetmeliğine göre araç plakalarının belirli ölçü ve yazı tiplerinde olması zorunlu tutuluyor. Bu nedenle yasal kabul edilmeyen ve cezai yaptırıma tabi olan bu standart dışı plakalar, "Avrupa Pres Plaka" anlamına geliyor.

Tamamen estetik amaçlarla tercih edilen APP plakalar, harf ve rakamların kalınlaştırıldığı veya ölçülerinin değiştirildiği özel tasarımlı modellerden oluşuyor. Sahte veya APP plaka kullanan sürücülerin cezai yaptırımlardan kaçınmak için bu plakaları derhal araçlarından çıkartarak devletin belirlediği standartlara uygun plakalara geçiş yapması gerekiyor. Sahte ve APP plaka kullanmak yasalara göre suç teşkil ediyor.

