İçişleri Bakanı duyurdu: Bayram tatili süresince hangi tedbirler alınacak?

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara'da Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) basın mensuplarıyla bir araya gelerek Ramazan Bayramı tatili boyunca alınacak güvenlik önlemlerini ve 27 Şubat'ta yürürlüğe giren Karayolları Trafik Kanunu değişikliklerini değerlendirdi. Bayram süresince vatandaşların huzur ve güven içinde seyahat edebilmesi için valilik, kaymakamlık ve kolluk birimlerine kapsamlı bir genelge gönderildiğini belirten Çiftçi, hız, emniyet kemeri ve alkol denetimlerinin aralıksız süreceğini vurguladı.

313 BİN 745 PERSONEL İLE HAVADAN VE KARADAN DENETİM

Bayram tatili boyunca trafik yoğunluğunun yüksek olduğu güzergahlarda, havaalanlarında, otogarlarda, alışveriş ve turizm merkezlerinde güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde görevli toplam 313 bin 745 personel sahada yer alacak.

Ekipler, 50 bin 150 otomobil ve motosiklet ile Türkiye genelinde devriye gezecek. Karadan yürütülen çalışmalara havadan 16 helikopter ile 1222 İHA ve dron destek verirken, denizlerde ise 390 gemi ve bot görev alacak. Akıllı ulaşım ve trafik yönetim sistemlerinin entegre edildiği denetimlerde, kamera ve elektronik sistemler üzerinden riskli noktalar anlık olarak takip edilecek ve sahadaki ekipler koordineli biçimde yönlendirilecek.

"TUZAKLAMA SURETİYLE RADAR DENETİMİ YAPMAYACAĞIZ"

Sürücülerin kurallara uymasını sağlamak amacıyla trafik ekiplerinin sahada görünür olacağını belirten Çiftçi, radarlı hız denetimlerinin uyarı levhaları eşliğinde ve şeffaf bir şekilde yürütüleceğini ifade etti. Ceza yazmak yerine güvenliği öncelediklerini vurgulayan Çiftçi, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:"Emniyet Genel Müdürlüğümüz, Jandarma Genel Komutanlığımız yoğun şekilde trafik denetimleri yapacak. Hız denetimleri yapacağız, radar denetimlerimiz olacak. Vatandaşlarımızın kurallara uymalarını temin etmek için sahada görünür olacağız. Çünkü istiyoruz ki kimse sevdiklerine kavuşmak için acele etmesin. Yani trafik kurallarına uysunlar, hız tahditlerine uysunlar ve güven içerisinde de ailelerine kavuşabilsinler."

Çiftçi, radar denetimlerinin gizli yapılmayacağının altını çizerek şunları ekledi:"Bunun için de kesinlikle tuzaklama suretiyle radar denetimi yapmayacağız, yani mutlaka uyarı levhalarımız olacak. Vatandaşlarımız bu konuda da bilgilendirilmiş olacak. Ben, vatandaşlarımızın bir kez daha hız kurallarına uymasını istirham ediyorum. Böylece hem kendileri idari yaptırımlarla karşılaşmamış olacaklar hem de daha huzurlu, güvenli şekilde memleketlerine varmış olacaklar. Çünkü önceki Kanun'a göre şu andaki hız limitleri de değişti. Önceden yüzde 10'a kadar hem şehir içinde hem de şehir dışında bir limit vardı, hız limiti vardı, artırabiliyordunuz. Şu anda 6 birimle 10 birim arasında değişiyor. Dolayısıyla bu da göz önünde bulundurularak sürücülerimizin hızları ayarlamalarında fayda var diye düşünüyorum."

SÜRÜCÜLERE YORGUNLUK VE UYKU UYARISI

Bayram yolculuklarında yaşanabilecek kazalara karşı sürücüleri uyaran Bakan Çiftçi, şu sözleri kaydetti:"Otobüs şoförlerine veya kendi araçlarıyla seyahat edecek vatandaşlarımıza sesleniyorum. Yorgun, uykusuz bir şekilde seyahat etmesinler. Hem kendi canlarını hem de vatandaşlarımızın canlarını riske atmasınlar. Uykuları geldiğinde yolun kenarına, park alanlarına çekip orada dinlenebilirler. Bir müddet dinlendikten sonra yollarına devam edebilirler. Kısa süre içerisinde varacakları yerlere ulaşmak için acele edip de ailelerini, sevdiklerini hüzne boğmasınlar. Bayramın sevinci, hüzne dönüşmesin. Bayram evleri, matem evlerine dönüşmesin istiyoruz. Onun için bu konuda tüm vatandaşlarımızdan da hassasiyet beklediğimizi özellikle ifade etmek istiyorum."

PLAKA CEZALARI İÇİN VATANDAŞA EK SÜRE TANINDI

27 Şubat'ta yürürlüğe giren Karayolları Trafik Kanunu değişikliklerine de değinen Çiftçi, kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte noterlerde ve şoförler odalarında ciddi yoğunluklar oluştuğunu belirtti. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) ve bağlı odalar tarafından standartlara uygun plakalar basıldığını hatırlatan Çiftçi, mühürlü, karekodlu, 'TR' ibareli ve mavi şeritli olup harfleri kalınlaştırılmış olan odadan çıkma plakaların nizami kabul edildiğini bildirdi. Ancak dışarıdan müdahale edilen veya merdiven altı basılan plakalara ciddi yaptırımlar olduğunu hatırlatarak şu bilgileri verdi:"Şoförler Odası tarafından verilen plaka üzerinde eğer sürücü tarafından bazı ilaveler, eklemeler yapıldıysa, işte sorun bu alanda başlıyor. Sürücü, Şoförler Odasından plakasını aldı, oradaki harf grubunu veya rakam gruplarını kalınlaştırdıysa veya oradaki mavi şeridi sildiyse, kendine göre birtakım ilaveler, eklemeler, çıkarmalar yaptıysa kanun buna yönelik olarak 4 bin lira ceza öngörüyor. Bir de dışarıda reklamcılarda bastırılan plakalar var. Onlarda herhangi bir şekilde ne 'TR' ibaresi, ne mühür, ne karekod yer alıyor. Rakamlar, harf grupları arasındaki aralıklar tamamen kapanmış durumda. Bunlar da kanun tarafından 140 bin lirayla cezalandırılıyor."

Sürece ilişkin odaların kapasite sorunlarına dikkat çeken Çiftçi, vatandaşı mağdur etmemek adına geçici bir karar aldıklarını açıkladı:"Baktık ki vatandaşımız mağdur olacak, yani en azından kendilerine bir süre verelim, bu süre içerisinde de kendilerine rehberlik yapalım. Buna rağmen standartlara uygun plaka takmayanlar olursa, onları idari müeyyideye daha sonra bağlayalım diye bir karar aldık ve bunu da uygulamaya geçirdik. Mesela ben bir görüşmemde bana şunu ifade ettiler: 'Bizim 573 odamız günde 60 bin plaka basıyor ve buna rağmen talepleri yetiştiremiyoruz.' Demek ki kısa süre içerisinde bunun yetiştirilme imkanı, ihtimali gözükmüyor, vatandaş müracaatını yaptı, Şoförler Odası eğer kendisine plakayı zamanında basıp veremediyse, burada da vatandaşımızı cezalandırmanın çok adil olmadığını düşünüyoruz."

Öte yandan Bakan Çiftçi; kırmızı ışık ihlali, drift atma, makas atma ve trafikte sürücülerin üzerine yürüme gibi suçlara yönelik yaptırımların ise toplumda tamamen kabul gördüğünü belirterek,"Mesela kırmızı ışıkta geçmeyle ilgili toplumda herhangi bir sıkıntı yok. Trafikte ısrarla kişiyi takip eden veya önünü kesip sopayı alıp sürücülerin üzerine yürüyen, yolda halay çeken, drift atan, makas atan kişilerle ilgili herhangi bir problem yok, bunlar kabul görmüş durumda." değerlendirmesinde bulundu.

ARAÇ İÇİ MULTİMEDYA EKRANLARINA YÖNETMELİK AYARI

Son olarak, araçlardaki multimedya ve görüntü cihazı kullanımına yönelik tartışmalara değinen Bakan Çiftçi, fabrika çıkışlı orijinal sistemlerde güvenlik sorunu olmadığını, ancak sonradan takılan ve sürüş esnasında video oynatan cihazların kanunen yasaklandığını belirtti."Bu da toplumun şu anda tepki gösterdiği konulardan birisi. Bununla ilgili kanunun öngördüğü husus şu: Birincisi, sürücünün görüş açısını etkilemeyecek, engellemeyecek. İkincisi de araç harekete geçtiğinde, sürüş başladığında mesela o çoklu medya ortamları kapanacak. Bu ikisinin birlikte gerçekleşmesi gerekiyor. Orijinal araçlarda bununla ilgili herhangi bir problem yok. Örneğin, fabrika montajlı çoklu ortamlarda araç harekete geçtiğinde, mesela video oynatılamıyor, film seyredilemiyor ama sonradan takılanlarda veya garanti süresi bitmiş, sonradan yapılan montajlarda araç hareket halinde olsa da film izleyebiliyorsunuz, video oynatabiliyorsunuz. Bu, kanunun yasakladığı, idari müeyyideye bağladığı hususlardan birisi."

Bu konuda detaylı bir uygulama yönetmeliği hazırlanana kadar ceza kesilmeyeceğini müjdeleyen Çiftçi, açıklamalarını şu sözlerle tamamladı:"Hangileri sürüş emniyetini tehlikeye atıyor, hangileri atmıyor? Ses sistemleri, haberleşme sistemleriyle ilgili bir uygulama yönetmeliğinin çıkarılması gerekiyor. Şu anda çalışmalarımız devam ediyor, yoğun şekilde çalışıyoruz, en kısa süre içerisinde çıkartacağız. Yani fazla da bu süreyi uzatmayı düşünmüyoruz. Yönetmelik çıkıp da uygulama netleşinceye kadar rehberlik çalışmalarımız devam edecek. O yüzden vatandaşlarımız rahat olsunlar, yani herhangi bir şekilde endişeye kapılmasınlar. Hem onların mutlu olabileceği, yani içlerine sinen hem de sürüş emniyetini sağlayabileceğimiz, ikisini bir arada gerçekleştirebileceğimiz bir yönetmelik hazırlayacağız inşallah."