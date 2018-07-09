İçişleri Bakanlığı yeni Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde değişikliğe uğramadan devam eden bakanlıklar arasında yer aldı. Cumhurbaşkanlığı sisteminin ilk İçişleri Bakanı kim oldu?

İçişleri Bakanlığı yeni Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde değişikliğe uğramadan devam eden bakanlıklar arasında yer aldı. Cumhurbaşkanlığı sisteminin ilk İçişleri Bakanı kim oldu?



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabinede İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yerini korudu.





Süleyman Soylu kimdir?

21 Kasım 1969 İstanbul’da doğdu. Plevne Lisesi’nde başlayan ve ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde sürdürdüğü eğitimini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde tamamladı. Siyasi hayatına 1987 yılında DYP İstanbul İl Gençlik Kolları’nda adım atan Süleyman Soylu, 1995 yılında Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı’na seçildi. 1999 Yerel seçimlerinde Gaziosmanpaşa Belediye Başkan adayı oldu. 1999-2002 yılları arası İstanbul İl Başkanlığı görevinde bulundu.

6 Ocak 2008 tarihinde Demokrat Parti’nin Genel Başkanlığına seçildi. 16 Mayıs 2009’da kendi talebiyle gerçekleşen kongrede Genel Başkanlık görevi sona erdi.

12 Eylül 2010 Referandumu sürecinde “evet” oyu tercihini anlatmak için “Demokrasi Buluşmaları” toplantılarıyla Türkiye’yi dolaştı.

5 Eylül 2012 tarihinde AK Parti’ye katıldı. Arge Başkanı olan Süleyman Soylu 15 Nisan 2014 tarihinde Teşkilat Başkanlığı görevine getirildi.

7 Haziran ve 1 Kasım Milletvekilliği Genel Seçimlerinde Trabzon Milletvekili seçildi.

24 Kasım 2015 - 01 Eylül 2016 tarihleri arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptı.

Süleyman Soylu evli ve bir kız bir de erkek çocuk babasıdır.



