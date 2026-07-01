İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "2026 yılını organize suç örgütleri ve uyuşturucu ile mücadele yılı ilan ettik"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Huzurun yüzyılı" hedefi doğrultusunda 2026 yılının organize suç örgütleri ve uyuşturucuyla mücadele yılı olarak belirlendiğini açıkladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "2026 yılını organize suç örgütleri ve uyuşturucu ile mücadele yılı ilan ettik"
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Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği bünyesinde düzenlenen Milli Güvenlik Konferansları, Türkiye'nin iç güvenlik stratejilerine dair yeni kararlara sahne oldu. Programa katılan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kamu düzeninin kararlılıkla korunması adına bakanlığın önümüzdeki döneme ait yol haritasını katılımcılarla paylaştı.

Bakan Çiftçi, "2026 yılını organize suç örgütleri ve uyuşturucu ile mücadele yılı ilan ettik" ifadelerini kullandı.

"Huzurun yüzyılı" vizyonu doğrultusunda şekillendirilen bu stratejik hamle kapsamında, özellikle "Yeni Nesil Organize Suç Örgütleri ile Mücadele" başlığı altında yürütülen spesifik çalışmalara ağırlık veriliyor. Çiftçi, sınırları aşan ve küreselleşen suç şebekelerinin çökertilmesi için izlenecek kapsamlı planları aktarırken, İçişleri Bakanlığı'nın bu alandaki tavizsiz duruşunu ortaya koydu.

DİJİTAL ALTYAPI VE FİNANS KAYNAKLARINA DARBE

Suçla mücadelenin yalnızca saha operasyonlarıyla sınırlı kalmadığı, sürecin çok yönlü ve uluslararası boyutta yürütüldüğü ifade edildi. Bakan Çiftçi sunumunda; "Siber Alanda Organize Suç Örgütleri ile Mücadele", "Yurt Dışından İadelere Yönelik Örnekler", "Narkotik Organize Suç Örgütlerine Yönelik Mücadele" ve "Güncel Operasyonlar" alt başlıklarında yürütülen mevcut faaliyetler hakkında bilgiler verdi.

Suç örgütlerinin en büyük güç kaynakları olan finansal ağlarına ve dijital altyapılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonların kritik önem taşıdığına dikkat çekildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin organize suç yapılarına karşı yürüttüğü bu mücadelenin, hem yurt sınırları içerisinde hem de sınır ötesinde tüm kurumların kesintisiz koordinasyonuyla sürdürüleceği bildirildi.

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