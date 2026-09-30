İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi duyurdu: 30 yıldır kayıp olan Nigar Bilgin cinayeti aydınlatıldı!

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Artvin’in Şavşat ilçesinde 30 yıldır kendisinden hiçbir haber alınamayan Nigar Bilgin’in cinayete kurban gittiğinin JASAT ekiplerince belirlendiğini açıkladı. 30 yıllık sır perdesini aralayan operasyonda katil zanlısı eş mağarada yakalanarak tutuklandı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi duyurdu: 30 yıldır kayıp olan Nigar Bilgin cinayeti aydınlatıldı!
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Bakan Çiftçi'nin sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre, olay şu şekilde deşifre edildi:

Nigar Bilgin’in yeni kimlik kartı başvurusunda bulunmaması üzerine yapılan mahalli tahkikatta, yaklaşık 30 yıldır kayıp olduğu, hakkında resmi bir kayıp başvurusu bulunmadığı ve hiçbir dijital ayak izine rastlanmadığı tespit edildi.

 Yürütülen görüşmelerde, Nigar Bilgin’in resmi nikahlı eşi Z.B. tarafından şiddet gördüğüne dair bilgilere ulaşıldı.

ORMANLIK ALANDAKİ MAĞARADA OPERASYON

Araştırmalarını derinleştiren jandarma ekipleri, şüpheli Z.B.’nin yaklaşık 20 yıldır köyün dışındaki ormanlık alanda bulunan bir mağarada tek başına yaşadığını belirledi. Kardeşlerinin beyanlarının ardından İlçe Jandarma ve JASAT ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla Z.B. yakalandı.

Kemik ve Kıyafet Parçaları Bulundu: Nöbetçi Cumhuriyet savcısının katılımıyla gerçekleştirilen yer gösterme işleminde, Nigar Bilgin’e ait olduğu değerlendirilen kemik ve kıyafet parçalarına ulaşıldı.
Tutuklama ve Adli Kontrol: Katil zanlısı eş Z.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken; kardeşlerinden A.B. hakkında yurt dışına çıkış yasağı, M.B. hakkında ise ev hapsi kararı uygulandı.

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