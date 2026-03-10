İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret etti!

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi TBMM’deki makamında ziyaret etti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bir araya geldi. Bakan Çiftçi, ziyareti doğrudan Bahçeli'nin Meclis'teki makamında gerçekleştirdi.

GÖRÜŞME BASINA KAPALI YAPILDI

Bakan Çiftçi'nin, İçişleri Bakanlığı görevine atanmasının ardından kendisini kutlayan Devlet Bahçeli'ye yüz yüze teşekkür etmek amacıyla bu ziyareti yaptığı öğrenildi. İki ismin makam odasındaki görüşmesi basına kapalı olarak tamamlandı.

Mustafa Çiftçi devlet bahçeli tbmm
