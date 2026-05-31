İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi okullarda yeni sistemi açıkladı: İşte 7 basamaklı sistemin tüm ayrıntıları

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, milyonlarca öğrenci, veli ve eğitimciyi yakından ilgilendiren yeni okul güvenlik modelinin perde arkasını ilk kez paylaştı.

 Al Jazeera’ye özel ve çarpıcı bir röportaj veren Bakan Çiftçi, eğitim yuvalarının artık sadece kapıdaki fiziki tedbirlerle veya asayiş ekipleriyle değil; psikolojik, sosyal ve dijital boyutları da içine alan çok katmanlı yeni bir stratejiyle korunacağını ilan etti. Tehditleri henüz ortaya çıkmadan önleyecek "Erken Uyarı Sistemleri"nin kurulacağını duyuran Çiftçi, ailelere de dijital dünya konusunda hayati uyarılarda bulundu.

İşte Bakan Mustafa Çiftçi'nin açıklamalarıyla yeni nesil güvenlik paradigmasının tüm detayları:

"Okulları Birer Garnizon Gibi Görmüyoruz"

Güvenli okul yaklaşımının sadece kamera ve devriyeden ibaret olamayacağının altını çizen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, asıl amacın sağlıklı bir okul iklimi oluşturmak olduğunu belirtti:

"Onları dijital radikalleşmeden, çeteleşmeden, şiddet kültüründen, yalnızlıktan, umutsuzluktan ve suç örgütlerinin sahte cazibesinden korumak istiyoruz. Bu ülkenin çocukları suç örgütlerinin, uyuşturucunun ve dijital çetelerin ağına düşmeyecek. Onlar emeğin, vicdanın, bilimin, inancın ve umudun çocukları olacak. Bu anlayışla okul güvenliğini de yeniden ele alıyoruz. Okulu bir garnizon gibi görmüyoruz. Amacımız, çocuklarımızın güven içinde büyüdüğü sağlıklı bir okul iklimini güçlendirmektir."

İşte Yeni Model: 7 Basamaklı Okul Güvenliği Kalkanı

Bakan Çiftçi, Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere rehberlik birimleri, aileler ve kolluk kuvvetlerinin tam bir koordinasyon içinde çalışacağını belirterek modelin 7 ana basamağını şu şekilde sıraladı:

Risk ve Tehdit Analizi: Okul ve çevresindeki risk faktörlerinin önceden tespiti.

Fiziki Güvenlik: Teknolojik ve fiziki koruma önlemlerinin optimize edilmesi.

Davranışsal Erken Uyarı: Zorbalık eğilimi gösteren, dışlanma ve kırılma sinyali veren çocukların hızla fark edilmesi.

Psikososyal Destek: Öğrencilere uzmanlar eşliğinde psikolojik kalkan oluşturulması.

Rehberlik ve Güvenlik Koordinasyonu: Okul yönetimleri ile emniyet birimlerinin entegre çalışması.

Kurumlar Arası İş Birliği: Bakanlıklar ve yerel dinamiklerin ortak hareket etmesi.

Kriz Farkındalığı Eğitimi: Olası kriz anlarında okul içi doğru yönetim mekanizmalarının işletilmesi.

Ailelere Çağrı: "Sokakta Yalnız Bırakmadığınız Çocuğunuzu Sanal Alemde Yalnız Bırakmayın"
Röportajında ebeveynlerin üstlenmesi gereken misyona ayrı bir parantez açan Bakan Çiftçi, sanal dünyanın görünmez tehlikelerine karşı şu tarihi uyarıyı yaptı:

"Devlet çocuktan önce görmeli, aile çocuktan önce hissetmeli, okul çocuktan önce tedbir almalıdır. Burada ailelerimize de büyük görev düşüyor. Dışarıya yalnız göndermedikleri çocuklarını, dijital dünyada da yalnız bırakmamalılar. Bugün bir çocuğu sanal âlemde başıboş bırakmak, bazen onu sokakta yalnız bırakmaktan daha büyük riskler doğurabiliyor. Güvenli okul kadar güvenli aile iklimi de hayati önemdedir. Biz bu nesli kaybetmeyeceğiz. Türkiye'de hiçbir çocuk korkuyla büyümeyecek. Hiçbir genç kolay suçun, kolay paranın ve şiddetin cazibesine teslim edilmeyecek."

İçişleri Bakanlığı olarak suça giden yolları kesmeyi ve şiddeti üreten sosyal zemini dönüştürmeyi "yeni güvenlik paradigması" olarak benimsediklerini ifade eden Çiftçi, Türkiye'nin yarınlarını güven ve umut ikliminde büyüteceklerini vurguladı.

