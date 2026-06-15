İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi: "Yıl başına kadar sokak köpeklerinin hepsini barınaklara toplatacağım"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sahipsiz hayvanların toplanma sürecine ilişkin güncel istatistikleri paylaştı. Toplama oranının yüzde 89’a ulaştığını açıklayan Bakan Çiftçi, süreci yavaşlattığı gerekçesiyle bazı muhalefet belediyelerini eleştirdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi: "Yıl başına kadar sokak köpeklerinin hepsini barınaklara toplatacağım"
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, GÜSODER yöneticileri ve üyeleriyle düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Görüşmenin ana gündem maddesini ülke genelindeki sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik yürütülen çalışmalar oluşturdu. Bakan Çiftçi, devam eden toplama işlemlerinin mevcut durumuna ve ileriye dönük hedeflerine dair veriler paylaştı.

YILBAŞINA KADAR SIFIR SOKAK KÖPEĞİ HEDEFİ

Toplantıdaki değerlendirmesinde sokaklardaki sahipsiz hayvanların yüzde 89'unun toplandığı bilgisini veren Çiftçi, sahipsiz sokak hayvanları meselesinde herhangi bir tavizlerinin olmadığının altını çizdi. Yakın zamanda bu oranın yüzde 100'e ulaşacağını belirten İçişleri Bakanı, "Yıl başına kadar sokak köpeklerinin hepsini barınaklara toplatacağım" dedi.

Bakan Çiftçi, yasanın uygulanması ve hayvanların barınaklara alınması aşamasında yerel yönetimlerin tutumlarına da değindi. Sahada yürütülen çalışmalarda bazı pürüzler yaşandığını belirten Çiftçi, bazı CHP'li büyükşehir ve il belediyelerinin yasayı uygulama ve köpekleri toplama konusunda işi yokuşa sürdüğünü ve umursamaz davrandığını kaydetti.

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