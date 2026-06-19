İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den 81 ile flaş talimat!

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen "sokaklarda ve meydanlarda dev ekran kurulmaması, gürültü üretebilecek kitlesel etkinliklerin kısıtlanması" talimatının ardından, 20 Haziran Cumartesi sabahı saat 06.00'da oynanacak olan Türkiye - Paraguay milli maçının açık hava yayın programları peş peşe iptal edilmeye başlandı.

Belediyeler ve yerel yönetimler, sınav saatine çok yakın bir zaman diliminde meydanlarda oluşacak yoğun tezahürat, korna ve ses kirliliğinin evlerinde son hazırlıklarını yapan veya uyuyan adayların motivasyonunu bozmaması adına dev ekran planlamalarından vazgeçtiklerini duyurdu.

11 Binden Fazla Okulda "Sıfır Gürültü" Alarmı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde cumartesi sabah, pazar sabah ve öğleden sonra olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilecek sınav için İçişleri Bakanlığı devasa bir güvenlik ve asayiş ordusunu sahaya sürüyor. Bakan Mustafa Çiftçi'nin paylaştığı resmi verilere göre, sınava yönelik yurt genelinde tescil edilen tedbir dökümü şu şekildedir:

Görevli Personel: 44 bin 886 emniyet ve jandarma personeli

Hazır Ekip Sayısı: 6 bin 907 motorize ve asayiş ekibi

Korunacak Okul Sayısı: 11 bin 883 sınav binaları

Sınav merkezleri ve okul çevreleri, sınav gününden bir gün önce başlayarak ekipler marifetiyle didik didik kontrol edilecek. Sınav binalarının çevresindeki şantiyeler, iş makineleri, düğün salonları, konvoylar ve ses sistemleri üzerinde "kesintisiz gürültü denetimi" titizlikle uygulanacak. Sınav düzenini bozabilecek her türlü organize kopya girişimi ve siber olumsuzluğa karşı da istihbari ve önleyici teknik tedbirler en üst seviyede tutulacak.

Geç Kalan Adaylara Polis Desteği Ve Nüfus Müdürlükleri Mesaisi

Sınav maratonuna katılacak 2 milyon 425 bin 560 adayın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için kamusal tüm lojistik kanallar açık tutulacak. Trafik yoğunluğu veya araç arızası nedeniyle sınava geç kalma riski bulunan öğrenciler, güzergahlardaki polis ve jandarma araçlarıyla sınav salonlarına yetiştirilecek.

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ HAFTA SONU AÇIK

Sınav giriş belgesi ve T.C. Kimlik Kartı konusunda sorun yaşayan, kimliğini kaybeden veya çaldıran adaylar için sınav merkezi olan il ve ilçelerdeki 355 nüfus müdürlüğü hafta sonu boyunca fazla mesai yapacak. Nüfus müdürlüklerinin çalışma saatleri şu şekilde tescil edildi:

20 Haziran Cumartesi: Saat 07.00 - 17.00 arası

21 Haziran Pazar: Saat 07.00 - 15.30 arası

Bakan Çiftçi yaptığı açıklamada, "Evlatlarımızın yıllardır verdikleri emeğin karşılığını tam bir huzur ve sessizlik içerisinde alabilmeleri için hiçbir aksaklığa ve gürültüye müsaade edilmeyecektir" denilerek vatandaşlar hafta sonu boyunca korna çalmamaya ve yüksek ses çıkarmamaya davet edildi.