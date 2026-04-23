İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den Gülistan Doku açıklaması: ''Hiçbir ihmal görmezden gelinmez''

Gülistan Doku dosyasında maddi gerçekliğin bütün yönleriyle ortaya çıkarılmasını temel öncelik olarak belirleyen İçişleri Bakanlığı, kamu vicdanında derin üzüntü ve hassasiyet yaratan olayla ilgili ortaya atılan tüm iddiaları titizlikle inceliyor.

Bu kapsamda, dönemin valisi Tuncay Sonel hakkındaki iddialar ile delillerin karartıldığına yönelik beyanları araştırmak amacıyla 17 Nisan 2026 tarihli onay ile iki mülkiye müfettişi görevlendirilmişti. İnceleme kararının alındığı gün görevden uzaklaştırılan ve gözaltına alınan Sonel, devam eden adli sürecin sonucunda mahkeme kararıyla tutuklanmıştı.

Olayın ardından yürütülen inceleme, araştırma ve soruşturma süreçlerinin etkinliğini denetlemek için de yeni adımlar atılmıştı. 20 Nisan 2026 tarihinde verilen ek onayla, söz konusu işlemleri değerlendirmek üzere iki mülkiye müfettişi ve iki polis müfettişi daha görevlendirilmişti. Gülistan Doku'nun cesedinin bulunmasına yönelik sahadaki çalışmalara ise Jandarma Genel Komutanlığı tarafından kesintisiz olarak teknik ve lojistik destek sağlanıyor.

BAKAN YARDIMCISI SAHAYA İNDİ

Çok yönlü olarak devam eden sürecin takibi için İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran, dün Tunceli'ye gitti. Güran, bölgede bir yandan yerinde incelemelerde bulunurken diğer yandan Adalet Bakanlığı yetkilileriyle ortak bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN NET MESAJ: HİÇBİR İHMAL GÖRMEZDEN GELİNMEZ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kurumun konuya yaklaşımını ve soruşturmadaki nihai hedeflerini kesin bir dille ifade etti. Şahsi ve kurumsal kararlılıklarının altını çizen Bakan Çiftçi, açıklamasını şu sözlerle noktaladı:"Bizim yaklaşımımız nettir: hiçbir iddia karşılıksız bırakılmaz, hiçbir ihmal görmezden gelinmez, hiçbir süreç karanlıkta kalmaz. Bu dosyada tek hedefimiz vardır: Somut gerçeğin bütün yönleriyle ortaya çıkması."