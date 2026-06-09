İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den KKTC'ye resmi ziyaret

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'ya resmi bir ziyaret düzenledi. Beraberindeki heyetle adaya giden Çiftçi, siyasi ve askeri makamlarla kapsamlı görüşmeler gerçekleştirecek.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den KKTC'ye resmi ziyaret
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve beraberindeki heyetin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) ilk durağı Ercan Havalimanı oldu. AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem’in de eşlik ettiği Çiftçi, başkent Lefkoşa'da resmi bir heyet tarafından karşılandı. Havalimanındaki karşılamada KKTC İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve adadaki diğer devlet yetkilileri hazır bulundu.

Adaya ulaşan heyetin yarınki programı, devletin en üst kademeleriyle yapılacak siyasi temaslardan oluşuyor. Bakan Çiftçi, Lefkoşa'daki diplomasi trafiği kapsamında yarın ilk olarak KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile bir araya gelecek. Siyasi görüşmeler, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ve Başbakan Ünal Üstel ile yapılacak toplantılarla devam edecek.

ASKERİ KANATLA DA TEMAS KURULACAK

İçişleri Bakanı Çiftçi'nin resmi ziyaret programında, siyasi görüşmelerin yanı sıra adadaki güvenlik ve savunma yetkilileriyle yapılacak toplantılar da yer alıyor. Görüşme takvimine göre Çiftçi, KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç ile de bir araya gelecek.

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