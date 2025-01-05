İçişleri Bakanı, şehit polis Fethi Sekin’i andı: “Milletimizin kalbinde sonsuza dek yaşayacak”
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 Ocak 2017’de PKK’nın İzmir Adliyesine yönelik saldırısını kahramanca önlerken şehit olan polis memuru Fethi Sekin’i sosyal medya paylaşımıyla andı. Yerlikaya, “Fethi’miz milletimizin kalbinde yaşamaya devam edecek.” dedi.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir Adliyesine yönelik 5 Ocak 2017’de düzenlenen terör saldırısında büyük bir faciayı önlerken şehit düşen polis memuru Fethi Sekin’i, şehadetinin 8. yıl dönümünde andı.
“MİLLETİMİZİN KALBİNDE SONSUZA DEK YAŞAYACAK”
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
“O hainler karanlıklarına gömüldü. Fethi’miz ise milletimizin kalbinde yaşamaya devam edecek. Sonsuza dek. Şehidimizin ruhu şad, makamı ali olsun.”
Kaynak: Anadolu Ajansı