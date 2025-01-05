İçişleri Bakanı, şehit polis Fethi Sekin’i andı: “Milletimizin kalbinde sonsuza dek yaşayacak”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 Ocak 2017’de PKK’nın İzmir Adliyesine yönelik saldırısını kahramanca önlerken şehit olan polis memuru Fethi Sekin’i sosyal medya paylaşımıyla andı. Yerlikaya, “Fethi’miz milletimizin kalbinde yaşamaya devam edecek.” dedi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İçişleri Bakanı, şehit polis Fethi Sekin’i andı: “Milletimizin kalbinde sonsuza dek yaşayacak”
Yayınlanma:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir Adliyesine yönelik 5 Ocak 2017’de düzenlenen terör saldırısında büyük bir faciayı önlerken şehit düşen polis memuru Fethi Sekin’i, şehadetinin 8. yıl dönümünde andı.

“MİLLETİMİZİN KALBİNDE SONSUZA DEK YAŞAYACAK”

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: 

“O hainler karanlıklarına gömüldü. Fethi’miz ise milletimizin kalbinde yaşamaya devam edecek. Sonsuza dek. Şehidimizin ruhu şad, makamı ali olsun.”

Yeğen, amcasını yüzlerce kişinin gözü önünde bıçakladıYeğen, amcasını yüzlerce kişinin gözü önünde bıçakladıYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

iç işleri bakanı Ali Yerlikaya fethi sekin
Günün Manşetleri
"Bilin ki, bu Cumhurbaşkanı çok şikayetler alıyor"
36 terörist etkisiz hâle getirildi
Yunus Emre Enstitüsü'nde yolsuzluğa 8 tutuklama
Her yer Gazze olur
Hacettepe Üniversitesi'nin kapattığı LGBT topluluğunu yeniden açtılar
Özel'den DEM Parti görüşmesine dair açıklama
"EMEK VERDİĞİMİZ FABRİKAYA GERİ DÖNELİM"
6 Ocak'ta kar yağacak iller belli oldu!
İsrail'in Gazze'ye saldırıları 457. günde 88 can daha aldı
Yeşil Pasaporta ön vize mi geliyor?
Çok Okunanlar
6 Ocak'ta kar yağacak iller belli oldu! 6 Ocak'ta kar yağacak iller belli oldu!
ATM'lerden para çekenler dikkat: Kriz büyüyor ATM'lerden para çekenler dikkat: Kriz büyüyor
Ehliyet alacaklar dikkat! Ehliyet alacaklar dikkat!
2 milyon TL konut kredisi çekerseniz ne kadar ödersiniz? İşte bankaların faiz oranları… 2 milyon TL konut kredisi çekerseniz ne kadar ödersiniz? İşte bankaların faiz oranları…
İslam Memiş: "Altın için tarih açıklıyorum..." İslam Memiş: "Altın için tarih açıklıyorum..."