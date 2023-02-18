Bakan Soylu: "1 yıl boyunca yardımların devam etmesi gerekir"

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremle ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yeni açıklamalar geldi. Soylu, deprem bölgelerine müdahalede geç kalındı eleştirilerine yanıt verdi.



Bakan, deprem bölgelerinde hasar tespit çalışmalarının önümüzdeki hafta tamamlanacağını belirtti.



Soylu, deprem bölgelerine yardım malzemelerinin gönderilmesi için de çağrı yaptı.



