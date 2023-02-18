Bakan Soylu: "1 yıl boyunca yardımların devam etmesi gerekir"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depreme ilişkin son bilgileri paylaştı. Bakan Soylu, depreme müdahalede geç kalındı eleştirilerine yanıt verdi. Soylu, "Herkes yetişmek için çabaladı. Depremin şiddeti, yaygınlığı, hava ve yol şartları müdahalede etkili oldu" dedi.
Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremle ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yeni açıklamalar geldi. Soylu, deprem bölgelerine müdahalede geç kalındı eleştirilerine yanıt verdi.
Bakan, deprem bölgelerinde hasar tespit çalışmalarının önümüzdeki hafta tamamlanacağını belirtti.
Soylu, deprem bölgelerine yardım malzemelerinin gönderilmesi için de çağrı yaptı.
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