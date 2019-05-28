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İçişleri Bakanı Soylu: 4 teröristi oradan canlı bir şekilde aldılar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batman'da Hasankeyf'te bir sığınağa yapılan baskında 4 teröristin canlı bir şekilde yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Soylu: 4 teröristi oradan canlı bir şekilde aldılar

İçişleri Bakanı Soylu: "Hakurk'ta bir yandan operasyon yaparken arkadaşlarımız aynı zamanda iç güvenlik operasyonunda bu sabah birisi turuncu renkte olan 2 teröristi etkisiz hale getirdiler. Şimdi de Batman'da Hasankeyf'te bir sığınağa baskın yapıp 4 tane teröristi oradan canlı bir şekilde aldılar ve şimdi götürüyorlar, şu saatler içerisinde. Yılbaşından bu güne kadar sadece iç güvenlik operasyonlarında 41 üst düzey teröristi etkisiz hale getirdik."


Ayrıntılar gelecek....


Kaynak: AA
Etiketler; #İçişleri Bakanı
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