İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bir hafta önce Türkiye’ye tuzak kurmaya çalışan, Türkiye içerisinde birilerini yakaladık, böyle bomba yüklü bir arabayı. Sınırın ötesinde de onlara kim talimat vermişse jandarmamız da onları kıskıvrak yakalayıverdi. Terörün istismar ettiği alanları kapatmamız lazım. 13-14 yaşındaki çocukları dağa götürdüler. O Murat Karayılan denilen alçağa sundular. Kimini taciz etti, kimine tecavüz etti. Ben o anneleri de gördüm. Kızının başını okşarken yanından zorla aldık" dedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki AKP Nallıhan Seçim Bürosu açılışında, konuştu.



"Bundan 2,5 yıl önce Irak'ın kuzeyinde devlet kuruyorlardı, Amerikalılar gitmiş orada akıl veriyorlardı." ifadesini kullanan Soylu, şunları kaydetti:



"Hesapları şuydu, 'İçeriden sıkıştırdık, Gezi olaylarıyla, 17-25 Aralık darbesiyle, 6-7 Ekim olaylarıyla, 15 Temmuz darbesiyle, ekonomik saldırılarla, bir annenin iki evladını birbirine pusu kurdurarak, 'Bunları nasıl olsa içeriden birbirine düşürdük' deyip, ardından Irak'ın kuzeyinden Afrin'e kadar bir sınır kesip bizi güneyimizden ayırmaya çalışıp, Türkiye'yi belli bir oranda kısıtlamaya çalışanlara karşı Zeytin Dalı Harekatı ile Amerika ne derse desin, Avrupa ne derse desin, 'Bu büyük millet ne derse onu yaparız' diyen bir hal ortaya koyduk."



"Terörist elebaşı Abdullah Öcalan içeride" diye birilerinin yürüyüş yapacağını aktaran Soylu, "Birileri seçim öncesi fırsat bilip 'Apo'yu içeriden çıkarmak için Türkiye'nin birtakım yerlerinde yürüyüş yapacakmış milletvekilleri... Dün dedim ağırlarına gitmiş, bugün de birileri İstiklal Caddesi'nde yürüyecekmiş. Dün dedim 'Sizi yürüten adam değildir' diye. Hadi yürüsünler de görelim bakalım." diye konuştu.



"Terörün istismar ettiği alanları kapatmamız lazım"



1990 ile 2000 yılları arasında ve ondan sonraki süreçte dağda 15 bin teröristin olduğunu anımsatan Soylu, "Şimdi 700 kişi kaldı. Hiç merak etmeyin o 700'ün de yerlerinde yakında yeller esecek. Büyük bir mücadele yapıyoruz, büyük bir gayret ortaya koyuyoruz." ifadelerini kullandı.



Süleyman Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bir hafta önce Türkiye'ye tuzak kurmaya çalışan, Türkiye içerisinde birilerini yakaladık, bomba yüklü bir arabayı. Sınırın ötesinde de onlara kim talimat vermişse jandarmamız da onları kıskıvrak yakalayıverdi. Hiçbir fırsat tanımamaya çalışıyoruz. Gücümüzün yettiği ölçüler içerisinde. Cenab-ı Allah yardımcımızdır. Çünkü niyetimiz samimidir. Büyük bir gayretle mücadele ediyoruz."



Doğu ve Güneydoğu'da terörle mücadelenin sadece teröristi tasfiye etmekle, etkisiz hale getirmekle olmadığını dile getiren Bakan Soylu, "Terörün istismar ettiği alanları kapatmamız lazım. 13-14 yaşındaki çocukları dağa götürdüler. O Murat Karayılan denilen alçağa sundular. Kimini taciz etti, kimine tecavüz etti. Ben o anneleri de gördüm. Kızının başını okşarken yanından zorla aldık." dedi.