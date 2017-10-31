İçişleri Bakanı Soylu, "(CHP'li Tezcan'ın açıklamaları) Milletin takdirini kazanmış bir lidere, bir devlet başkanına, cumhurbaşkanına yönelik bu sözler kelimenin tam anlamıyla şeytan dilliğidir. Bunun hesabı sorulur, bu çok açık ve nettir" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da düzenlenen ''İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürleri Hizmetiçi Eğitim Semineri'' öncesi soruları cevapladı.



CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik bazı ithamlarına yönelik soruyu Bakan Soylu, şöyle yanıtladı:



"Bu edebe uygun olmayan sözlerin söylendiği gündür önemli olan. Tarihi bir projenin ülkemizin, milletimizin ve bu coğrafyanın bir rüyasını gerçekle buluştuğu bir günde hem gündemi farklılaştırmak hem de o yıllardır bu projeyi istemeyenlerin sözcülüğünü yapmak. İşin birinci kısmı budur. İkinci kısmı da tam 11 seçimdir halkın oyuyla demokratik bütün değerlerle bütünleşerek ve buluşarak, milletin takdirini kazanmış bir lidere, bir devlet başkanına, cumhurbaşkanına yönelik bu sözler kelimenin tam anlamıyla şeytan dilliğidir. Anadolu'da şeytan dili derler buna ve bunun hesabı sorulur, bu çok açık ve nettir. Aslında bu berbat bir sicilin tezahürüdür. Nasıl berbat bir sicil? Tam da zihin kodlarında değerlendirdikleri bir anlayışı ifade etmeye çalışıyorlar. Bu ülkede bu sözlerle bir başbakan idam edildi."



Bir cumhurbaşkanının da hayatından bezdirildiğini dile getiren Soylu, idam edilen Adnan Menderes, bezdirilen ve ölüme yollanan rahmeti Turgut Özal olduğunu ifade etti. Soylu, "Aynen bu sözlerle bu vahşi taleplerinin bu dönemde geçerli olabileceğini düşünenler beyhude arayışlar içerisindedir. 11 seçimdir milletin itibar ettiği, kendi helal oylarıyla seçtiği ve 11 seçimdir de Türkiye'yi başarıdan başarıya koşturmuş ülkemizin Cumhurbaşkanına yönelik bu sözleri, aslında onu seçenlere yönelik bir hakaret olarak algılıyoruz. Bu kadar açık ve nettir. Bu şeytan dilli siyaset millet tarafından tasfiye edilecektir." diye konuştu.



