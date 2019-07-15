İçişleri Bakanı Soylu'dan 15 Temmuz mesajı! "Cuma salâsı değil.. Gece vakti cenaze de olmaz. Peki bu neyin salâsıdır?"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı yayınladı. Soylu, mesajında "Cuma salâsı değil.. Gece vakti cenaze de olmaz. Peki bu neyin salâsıdır?" ifadelerini kullandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı yayınladı.



Soylu'nun mesajı şu şekilde:



"Aziz Milletimizin binlerce yıllık tarihindeki en önemli kırılma noktalarından birisi olan 15 Temmuz hain darbe girişiminin ve o gece yazılan destanın 3. yılının idraki içindeyiz.



Türkiye’nin 2000'li yılların başından beri ayağındaki prangaları tek tek çözmesini, kalkınmasını, istikrarını, küresel adaletsizliğe karşı mazlumdan yana ortaya koyduğu başkaldırısını hazmedemeyenler; eskiden olduğu gibi bu ülkeyi millete rağmen yönetebileceklerini zannedenler kaybettikleri iktidarı geri alma hayaliyle o gece son bir taarruza geçmiştir.



Darbecilerin en büyük hatası, bu girişimlerini geçmiş darbeleri örnek alarak yapmış olmalarıdır. Karanlık hesaplarını yaparlarken, ihanetlerine karşı milletin tepkisiz kalacağını, herhangi bir reaksiyon göstermeyeceğini düşünmeleri, milleti önemsememeleri; Türkiye’deki demokrasi bilincindeki gelişimi okuyamadıklarının ve Türkiye’yi hala eski Türkiye zannettiklerinin ispatıdır.



15 Temmuz gecesi Aziz Milletimiz, tarife muhtaç olmayan bir kahramanlık destanı yazmıştır. Kıymetli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı liderliğinde ve toplumun hemen her kesiminden insanımızın cesareti ve teyakkuzu sayesinde şehitler vererek, gazi olarak sabahına varmadan tamamlanan bu destanın en önemli mesajı, Türkiye’de artık darbe dönemlerinin bitmiş olduğudur.



Bundan sonra yapılacak iş, bir yandan milli iradenin tek söz sahibi olduğu demokrasimizi yükseltirken, öte yandan 15 Temmuz’u unutturmamak, yaşananları, çıkarttığımız dersleri, şehitlerimizi, gazilerimizi gelecek nesillere aktarmaktır. O geceden sonra yakaladığımız sinerjiyle Türkiye’nin terörle mücadeleden trafiğe, uyuşturucudan asayişe kadar bütün güvenlik başlıklarında yakaladığımız ivmeyi devam ettirmek ve Türkiye’yi dünyanın en güvenli ülkesi haline getirmektir.



Bu vesileyle 15 Temmuz’un bütün şehitlerine Cenab-ı Hak’tan rahmet diliyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyor, şifalar diliyoruz. Ve o gecenin isimli isimsiz bütün kahramanlarını, milletin selameti için sokağa çıkan, çıkamadıysa el açıp dua eden ve bu ülkeye sahip çıkan Aziz Milletimizi saygıyla selamlıyoruz.



“Öyleyse bu okunan, Gaza salâsıdır.”



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