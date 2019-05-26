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İçişleri Bakanı Soylu duyurdu: 329 bin kişi geri döndü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Soylu duyurdu: 329 bin kişi geri döndü

İçişleri Bakanı SüleymanSoylu: "Türkiye'ye bu yıl 41 bin 192 Afgan göçmen kaçak olarak gelmiş ve bunların 20 bin 558'i geri gönderilmiştir. Suriyelilerden de Afrin ve Fırat Kalkanı bölgesinde sağlanan huzur sayesinde bugüne kadar 329 bin kişi geri dönmüştür."

Ayrıntılar gelecek...


Kaynak: AA
Etiketler; #İçişleri Bakanı
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