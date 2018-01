"Bazen eksiklikler bazen aksaklıklar bazen derdini anlatabileceğin yerler, Sayın Cumhurbaşkanımızın dokunduğu bu alan, o gün 6 kişi olan bu alan bugün bin 500 kişi; Beyaz Masa..."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bazen eksiklikler bazen aksaklıklar bazen derdini anlatabileceğin yerler, Sayın Cumhurbaşkanımızın dokunduğu bu alan o gün 6 kişi olan bu alan bugün bin 500 kişi; Beyaz Masa..." dedi.

Soylu, İçişleri Bakanlığının vatandaş odaklı hizmetlerinden biri olan "Açık Kapı Projesi"nin tanıtımında yaptığı konuşmada, görüş alışverişleri sonunda iletişimle ilgili bir problem gördüklerini, bunun üzerine çalışma yaptıklarını ifade etti.

"Bir devlet var Ankara'da, bir de taşra var. Anadolu'nun illeri, ilçeleri ve kasabaları." diyen Soylu, şöyle konuştu:

"Yukarıdan aşağıya iletişimde bazen eksiklikler ve aksaklıklar, aşağıdan yukarıya birtakım meselelerin duyurulmasında sadece kamu bürokrasinin karşı karşıya kalmış olduğu zorluklar. Orada da kalmıyor. Bazen de taşra ile vatandaş arasında da bazen iş yoğunluğundan, bazen kanun süreçlerinden bazen tıkanıklıklardan dolayı, bazen gelişim ve değişimlerden dolayı ciddi bir iletişimsizlik oluyor. Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda İstanbul'da 6 kişiyle beraber yepyeni bir süreç başlattı."

Çocukluğundan itibaren İstanbul'da yaşadığını belirten Soylu, "İstanbul'da devlet ile millet arasındaki ilişki sadece fatura ödeme ilişkisi olmamalıydı. Devlet ile millet arasındaki ilişki sadece tarif edilen ilişkiler olmamalıydı. Bazen eksiklikler bazen aksaklıklar bazen derdini anlatabileceğin yerler, Sayın Cumhurbaşkanımızın dokunduğu bu alan o gün 6 kişi olan bu alan bugün bin 500 kişi; Beyaz Masa..." dedi.

Soylu, bunun, yöneticinin, belediye başkanının, valinin, siyaset adamının el rehberi olduğunu vurgulayarak, "Vatandaşın taleplerini ortaya koyan, kimini bulunduğu yerde çözümleyen, kiminin peşinden koşan, kimini takip eden bir anlayışın kendisiydi." ifadesini kullandı.



"Burada sadece tanımlanmış işini yapmak yok"

Soylu, bugün valiliklerin, ailenin hayatından spora, eğitimden sağlığa kadar her bir alanı koordine ettiğini belirterek, vatandaşların bazen çok ufak meselelerde tıkanıp kaldığını söyledi.

"Açık Kapı"nın valilikleri hem devletin kapısı hem de milletin açık kapısı yapabilmek için tasarlandığına değinen Süleyman Soylu, şöyle devam etti:

"Burada sadece oturmak ve maaş almak, sadece tanımlanmış işini yapmak yok. Burada milletin ve Allah'ın rızasını kazanmak da var. En önemli meselelerden birisi bu. Burada devletin işleyişini daha etkin bir hale getirebilmek, koordinasyonu sağlayabilmek, 327 adet kalemde vatandaşımıza ve milletimize yardımcı olmak var. Yaklaşık 15 vilayette pilot olarak başlattık. Kızılcahamam'da eğitimler yapıldı. İstanbul'a Beyaz Masa'ya gidildi. Orda eğitimler yapıldı. Ondan sonra da şu gördüğünüz konsept içinde hemen hemen Van'da, Batman'da, Şanlıurfa'da, Erzincan'da, Sivas, Aksaray, Konya, Eskişehir, Balıkesir, Antalya, İzmir, Kocaeli, Trabzon, Ordu ve Çanakkale olmak üzere 15 il... Şimdi 22 il eğitimleri de bitti. İnşallah 18 Şubat itibarıyla bu 22 ilimizde de bu faaliyetlerimize başlayacağız. Bu projemizi en çok seven Maliye Bakanımız. Çünkü biz bunu kendisine söylediğimizde 'Benden bir kuruş işlemez' dedi. Biz de maliye bütçemizden, hükümet bütçemizden Allah razı olsun, bütün herkes çok teşekkür ediyoruz, bir kuruş maliyet yüklemeden burada bu projeyi kendi imkanlarımızla kendi kaynaklarımızla ve kendi personelimizde geliştirme fırsatına sahip olabildik. İnşallah gene aynı mantıkla gidebilecek."



100 başvurunun 70'ine olumlu dönüş

Bakan Soylu, "Açık Kapı"ya 5 farklı platformdan müracaat yapıldığını dile getirdi.

Şimdiye kadar her 100 başvurunun 70'ine olumlu dönüş yapıldığının altını çizen Soylu, şunları kaydetti:

"Bu önemli bir şeydir. Buraya başvuru yapıldığı andan itibaren hemen başvuru yapanın cep telefonuna bir mesaj geliyor. Bir hafta içinde bazı işlerle bir gün, bazı işlerde iki-üç saat sonra dönüş yapılıyor. Kapı duvar değil, kapı açık. Devlet ile milletin arasındaki bu diyaloğu en üst noktaya taşıyabilecek. Bazen 'Bu ufak mesele neden çözülmedi?' diye hayıflandıklarımızı çözebilecek önemli adımlardan bir tanesidir. İnşallah heyecanımız hiç bitmeyecek. Her heyecanınız, her yaptığınız iş yeni bir dua dağıyla beraber olacaktır. Bu sinerji ülkemizde, devletini, milletini, insanı, toprağını bilen bu güzel anlayışı daim kılacaktır."

Konuşmanın ardından Soylu, beraberindeki Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay ve diğer ilgililerle "Açık Kapı Projesi"nin açılışını gerçekleştirdi.