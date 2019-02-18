İçişleri Bakanı Soylu, "Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı operasyonlarının sağladığı huzur ve barış ortamının etkisiyle geri dönen Suriyeli sayısı 311 bin 968 kişi." dedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu yılın ilk beş haftasında yakalanan düzensiz göçmen sayısının 6 bin 523 olduğunu bildirdi.



Soylu, "Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı operasyonlarının sağladığı huzur ve barış ortamının etkisiyle geri dönen Suriyeli sayısı 311 bin 968 kişi." dedi.



İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye'de uluslararası koruma statüsüyle 3 milyon 644 bin 342 Suriyeli bulunduğunu açıkladı.