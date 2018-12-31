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İçişleri Bakanı Soylu: Neredeyse sona yaklaştık

İçişleri Bakanı Soylu, "PKK ile mücadelede neredeyse sona yaklaştık. Şehirden tamamen sildiğimiz PKK'yı kırsalda da mağaraların içine tıktık." dedi.

İçişleri Bakanı Soylu: Neredeyse sona yaklaştık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "PKK ile mücadelede neredeyse sona yaklaştık. Şehirden tamamen sildiğimiz PKK'yı kırsalda da mağaraların içine tıktık." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar gelecek...

Etiketler; #İçişleri Bakanı #süleyman soylu
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