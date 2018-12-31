İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "PKK ile mücadelede neredeyse sona yaklaştık. Şehirden tamamen sildiğimiz PKK'yı kırsalda da mağaraların içine tıktık." ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar gelecek...
İçişleri Bakanı Soylu, "PKK ile mücadelede neredeyse sona yaklaştık. Şehirden tamamen sildiğimiz PKK'yı kırsalda da mağaraların içine tıktık." dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "PKK ile mücadelede neredeyse sona yaklaştık. Şehirden tamamen sildiğimiz PKK'yı kırsalda da mağaraların içine tıktık." ifadelerini kullandı.