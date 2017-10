İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şehrimizin doğasına zarar verdik mi? Evet, verdik. Ben Trabzon milletvekiliyim. Kolay kolay bu risklere girilmez. Buradaki hemşehrilerimiz yazın yaylalara gidiyorlar. Bize bırakılan yaylalarımızı maalesef gelecek nesillere bırakamamanın hüznü ve ıstırabı içindeyiz" dedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul'da Yenikapı etkinlik alanında düzenlenen 9. Trabzon Günleri etkinliğine katıldı.



Programa ayrıca Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan ile başta Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükoğlu olmak üzere İstanbul ilçelerinden belediye başkanları katıldı.



"GELECEK NESİLLERİMİZE GÜZEL BİR DOĞA BIRAKABİLECEK BİR ANLAYIŞI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPIYORUZ"



Bakan Soylu burada bir konuşma yaptı. Soylu, "Trabzon'u kültürü ve turizmi ile daha yukarılara çıkarmak için kendi menfaatimize dokunsa bile bazı adımları hep birlikte atmak durumundayız. Şehrimizin doğası bir cennet doğasıdır. Şehrimizin doğasına zarar verdik mi? Evet, verdik. Ben Trabzon milletvekiliyim. Kolay kolay bu risklere girilmez. Buradaki hemşerilerimiz yazın yaylalara gidiyorlar. Bize bırakılan yaylalarımızı maalesef gelecek nesillere bırakamamanın hüznü ve ıstırabı içindeyiz. Çok net söylüyorum, bu bizim sorunluluğumuz. Epey zamandan beri yaylalarımızdaki bu kaçak yapılaşmayı ortadan kaldırabilmek için her türlü riski alan ama gelecek nesillerimize güzel bir doğa bırakabilecek bir anlayışı gerçekleştirmek için her şeyi yapıyoruz. 'Uzungöl'ün bugünkü halinden memnun musunuz?' diyenlere biz 'memnunuz' diyemiyoruz. Hep beraber aynı derdi yaşıyoruz. İki, üç yıldır adımlar atıldı. Bütün bunlar yapılırken özellikle İstanbul'daki dostlarıma söylüyorum, Trabzon'un yaylalarına 300 metrekarelik, 3 katlı, dört katlı evler yapmak durumunda değiliz. Bize biraz müsaade edin. Planlamamızı iyi yapalım. Buralar geçmişte olduğu gibi gelecekteki en önemli güzelliklerimiz. Burayı doğanın, tabiatın, güzelliğin bütün dünyaya açılan bir penceresi haline getirmek için çaba sarf ediyoruz" dedi.



"ÇOCUKLARIMA BIRAKABİLECEĞİM EN BÜYÜK MİRAS TRABZON MİLLETVEKİLLİĞİDİR"



Soylu, konuşmasının devamında şunları söyledi:



Siyasetin içinde Allah bize siyasetin içinde de, hayatın içinde de, birçok sınav verdi. Siyasetin içinde birçok noktada bulundum. İlçe başkanlığı yaptım. Genel başkanlık yaptım. Sayın Cumhurbaşkanımız beni çekti aldı, genel başkan yardımcılığı yaptım. Çalışma Bakanlığı yaptım. Allah nasip etti şimdi İçişleri Bakanlığı yapmaya çalışıyoruz. Benim çocuklarıma bırakabileceğim en büyük miras, Allah şahittir ki; Trabzon milletvekilliğidir.



Bakan Soylu konuşmasının ardından beraberindekiler ile birlikte etkinlik alanında kurulan stantları tek tek gezdi.