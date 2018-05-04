İçişleri Bakanı Soylu, 24 Haziran'da seçimlerinin halkın seçimi olduğuna işaret ederek, "Bilgimiz ve tecrübemiz ne seviyede olursa olsun, tedbiri elden bırakmamak gerektiği düşünüyoruz." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı'ndaki Vali Galip Demirel Vilayetler Evi'nde düzenlenen "Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı"na katıldı.



Toplantıda, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdür Vekili Erhan Gülveren, Sahil Güvenlik Komutan Vekili Tuğamiral Bülent Olcay, bazı daire başkanları ile Aksaray, Ankara, Bartın, Bilecik, Bolu, Çankırı, Çorum, Düzce, Eskişehir, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Tokat, Yozgat, Zonguldak il valilileri, emniyet müdürleri ve jandarma komutanları yer aldı.



Toplantıda konuşan Soylu, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında alınacak güvenlik önlemlerinin istişare edileceği bölge toplantılarının ilkini bugün yaptıklarını söyledi.



Söz konusu toplantıların 11 Mayıs'ta sona ermiş olmasını planladıklarını belirten Soylu, 24 Haziran seçimleri için hukuki ve teknik olarak birtakım yeniliklerin söz konusu olduğunu ifade etti.



"Tedbiri elden bırakmayacağız"

Seçimlerin halkın seçimi olduğuna işaret eden Soylu, "İçişleri Bakanlığı olarak bizim görevimiz, vatandaşımızın özgür iradesini sağlıklı bir şekilde, herhangi bir aksiliğe veya güvenlik zafiyetine meydan vermeden sandığa yansıtabileceği ortamı temin edebilmektir. Görevimiz budur. Bu itibarla bilgimiz ve tecrübemiz ne seviyede olursa olsun, tedbiri elden bırakmamak gerektiği düşüncesiyle bu toplantıları düzenledik." diye konuştu.



Soylu, seçimlerin kampanya, oy verme günü ve sandıkların kapatılıp sayılan oyların merkezlere gönderilmesi şeklinde üç dönemden oluştuğunu anlatarak halkın özgür iradesini sandıklara yansıtabilmek durumunda olduklarını bildirdi.



Propaganda döneminin kendileri için önemli olduğunu aktaran Soylu, şöyle devam etti:



"Mitinglerden ki bu dönem ramazan ayına gelmektedir, iftar yemeklerine kadar tüm tedbirleri en üst düzeyde almak zorundayız. Biliyoruz ki seçimlerin sağlıklı gidişini engelleyebilmek ve vatandaşımıza güvensizlik ortamı tesis edebilmek için özellikle terör örgütleri birtakım girişimlerde bulunabilirler, bulunmaya çalışabilirler. Bunların tüm önlemlerini alabilmek, vatandaşımızın, siyasi partilerimizin propaganda serbestiyetini kanunlar çerçevesi içerisinde yapabilmesini temin edebilmek de elbette bizim görevimizdir."



Dikkat edilecek üç konu

Doğu ve Güneydoğu illeri başta olmak üzere sandık kurullarının güvenliği, insanların oy kullanma yerlerine güvenli ve her türlü tesirden uzak şekilde gelebilmelerini temin etme ve sandık çevrelerine üzerinde silah bulunan kişilerin yaklaştırılmaması noktasında ilgili birimlerin hassasiyet göstermeleri gerektiğini ifade eden Soylu, "Seçim günü dikkat etmemiz gereken üç konu var. Birincisi insanların oy tercihleri üzerinde baskı kurulmasını veya yönlendirme yapılmasını engellemek, ikincisi insanların oy sandığına sağlıklı şekilde ulaşıp oyunu kullanabilmesini temin etmek ve üçüncüsü sandıkların güvenliğini, oy sayımının güvenliğini sağlayarak sonuçların resmi merkezlere güvenli şekilde ulaştırılmasını sağlamak." diye konuştu.



Bu üç noktadaki görevlerini tam olarak ifa etmeleri halinde seçimde hiçbir karalamaya mahal vermeden işlerini yapmış olacaklarını aktaran Soylu, ilçe seçim kurullarının güvenliği, oy torbalarının depolandığı yerler, nakliyeleri, sayımları, bu torbaların kilitlendiği mekanların güvenliği gibi konuların da dikkatle ele alınması gerektiğini bildirdi.



Oy kullanacak engellilerin güvenliği

Engelli kişilerin oy kullanmasına yönelik ilgili kanunda düzenleme yapıldığını anımsatan Soylu, bu kişilerin güvenli oy kullanabilmelerini temin etmelerinin de kendi sorumlulukları arasında yer aldığını belirtti.



Bakanlık personelinden seçim başladığı andan sonuçlanıncaya kadar geçen süreyi prova etmelerini isteyen Soylu, beklediği sonuçları seçimden alamayan grupların hareketlerine yönelik de dikkatli olunması uyarısında bulundu.



Soylu, "Bizim işimiz, seçimin sağlıklı bir şekilde yapılmasını temin etmektir. Bunun içinde can güvenliği de var, istismara ve şaibeye fırsat vermemek de var, seçim çalışmalarını engelliyormuş görüntüsü vermemek de var, aramıza sızmaya çalışan yabancı provokatörleri anlamaya çalışmak da var. Bütün bunlarla ilgili 24 saat, seçimin sonucuna kadar vatandaşımızın helal verdiği oyun, sandığa ve seçim sonucuna yansımasını temin etmek de var. En önemli görevimiz budur." dedi.