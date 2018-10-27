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İçişleri Bakanı Soylu Türkiye-İran sınırında yapımı süren güvenlik duvarını inceledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bugün Türkiye-İran sınırındaydı... Sınırın sıfır noktasına giden Soylu, güvenlik duvarlarını inceledi, birlikleri denetledi.

İçişleri Bakanı Soylu Türkiye-İran sınırında yapımı süren güvenlik duvarını inceledi

Önce Ağrı'ya gitti ardından Iğdır'a geçti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Türkiye-İran sınırındaydı...

Sınırdaki duvar yapımı, aydınlatması ve kamera ile sensör çalışmaları sürüyor. Hudut birlikleri de güvenliği elden bırakmıyor. İçişleri Baknı Soylu da bölgede birlikleri denetledi, yapımı devam eden sınır duvarlarını inceledi.

İnceleme kapsamında Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanına giden Bakan Soylu, beraberindeki heyetle helikopterle sınırın sıfır noktasına harekete etti.

Sınır duvarını havadan helikopterden inceleyen Soylu çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından da Aybey Karakolu'nu ziyaret etti.

Karakolda kendisini karşılayan askerleri selamlayan İçişleri Bakanı, şeref defterinin imzaladı. Ardından Türk Bayrağı'nı törenle karakol komutanına verdi.

Daha sonra karakol mevzisine geçen Bakan, bölgeyi gezdi. Karakoldaki incelemenin ardından Iğdır'a geçen Soylu, Subaşı Karakoluna gitti.

İçişleri Bakanı, buradaki çalışmaları da yerinde inceledikten sonra Iğdır Geçici Gönderme Merkezine geçti.

Sınırdaki sistemler, terörle mücadelede önemli kazanımlar sağlayacak. Bu sistemlerle insan ve uyuşturucu kaçakçılığının önüne geçilecek.


ulusal.com.tr

Etiketler; #süleyman soylu #İçişleri Bakanı
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