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İçişleri Bakanı Soylu: Yurt içindeki terörist sayısı 600'ün altına düştü

İçişleri Bakanı Soylu: "Yurt içindeki terörist sayısı 600'ün altına düştü."

İçişleri Bakanı Soylu: Yurt içindeki terörist sayısı 600'ün altına düştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da 105. Dönem Kaymakamlık Kursu’nun açılış töreninde yaptığı konuşmada, yurt içindeki terörist sayısının 600'ün altına düştüğünü söyledi.

 Soylu, "Terörü tasfiye etme kararlılığımızın ve başarımızın doruğundayız." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar gelecek...

Etiketler; #süleyman soylu #İçişleri Bakanı
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