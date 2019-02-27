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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 15 bin polis alımı 1200 bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2019 15 bin polis alımı başvuru şartları açıklandı mı? 

Polis ve bekçi olmak isteyen vatandaşlar, dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıkladığı 15 bin polis ve İstanbul'a 1200 bekçi alımı açıklamasının ardından internet ve sosyal medyada hızlı bir şekilde başvuru şartlarını ve başvuruların ne zaman başlayacağını merakla araştırıyor. Peki 15 bin polis alımı başvuru şartları neler? Başvurular ne zaman başlayacak?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 15 bin polis alımı 1200 bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2019 15 bin polis alımı başvuru şartları açıklandı mı? 

Dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 bin yeni polis ve İstanbul'a 1200 bekçi alınacağını açıkladı.

Bakan Soylu, 15 bin yeni polis alıyoruz. Bunun büyük bir bölümünü İstanbul'a vereceğiz. İstanbul'u dünyanın en güvenli şehri haline getireceğiz." dedi.

Peki, hem polislik hem de bekçilik için başvuru şartları ve alımların ne zaman yapılacağı belli oldu mu?

Bakan Soylu'nun bu açıklamasının ardından henüz ilgili kurumlardan alımlara yönelik bir açıklama gelmedi.

Başvuru şartları ile ilgili detaylar da belli olmazken, ilerleyen günlerde detaylı bilgilerin paylaşılması bekleniyor.
 

Etiketler; #15 bin polis #1200 bekçi #süleyman soylu polis alımı #süleyman soylu bekçi alımı
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