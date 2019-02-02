İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dün Mardin'de 300-500 kişiyle, güya aday açıklayacaklar HDP'ciler, hala kafaları, birilerinin talimatlarıyla aynı nokta üzerinden devam ediyor. Gerilla marşı okuyorlar, biz gereğini yerine getiriyoruz ya şimdi, öbür taraftan milletimizi orada birtakım şeylere çağırıyorlar. Terörist başı, şu anda kimin umurunda terörist başı. Onun için açlık grevi de yapan güya sözde eski bir milletvekilinin evine gidip, onunla beraber nöbet tutmaya çalışıyorlar. Şimdi teröristler ölüyor, öldürüyoruz teröristleri. Cenazelerine gitmeye çalışıyor milletvekilleri, hadi gitsinler de görelim bakalım, hadi gitsinler. 2017 yılının başında Ankara'daki hırsızlık günde 33'tü, şu anda günde 9 oldu. Şubat'ın 20'sinde bir tertip daha gece bekçimiz başlıyor." dedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ihlamurlar Kasrı'nda muhtarlarla bir araya geldi.



"Şu anda kimin umurunda terörist başı"



Bakan Soylu, Türkiye'nin karıştırılmaya çalışıldığına dikkati çekerek, şunları söyledi:



"Dün Mardin'de 300-500 kişiyle, güya aday açıklayacaklar HDP'ciler, 'PKK'nın siyasi kolu' diyorum onlara, hala kafaları, birilerinin talimatlarıyla aynı nokta üzerinden devam ediyor. Gerilla marşı okuyorlar, biz gereğini yerine getiriyoruz ya şimdi, öbür taraftan milletimizi orada birtakım şeylere çağırıyorlar. Burada söylemek istiyorum, onların da propagandalarını yapmak istemiyorum.



Terörist başı, şu anda kimin umurunda, terörist başı. Onun için açlık grevi de yapan güya sözde eski bir milletvekilinin evine gidip, onunla beraber nöbet tutmaya çalışıyorlar. Yani işi tekrar etnik köken üzerinden nasıl hareketlendirilir, onlar eski zamanlardaydı. Şimdi teröristler ölüyor, öldürüyoruz teröristleri. Cenazelerine gitmeye çalışıyor milletvekilleri, hadi gitsinler de görelim bakalım, hadi gitsinler."



"Şubat'ın 20'sinde bir tertip daha gece bekçimiz başlıyor"



Soylu, Ankara'nın asayişiyle ilgili bilgi vererek, "2017 yılının başında Ankara'daki hırsızlık günde 33'tü, şu anda günde 9 oldu. Şubat'ın 20'sinde bir tertip daha gece bekçimiz başlıyor." ifadesini kullandı.



İstanbul ve Ankara'ya trafiği düzenleyecek trafik polisi vereceklerini belirten Soylu, uyuşturucuyla mücadelede ciddi yol kat ettiklerini de anlattı. Soylu, yaptıkları uyuşturucu operasyonları anımsatarak, "Dün gece de 350 bin de dün yakaladık. Bunları köküne kibrit suyu dökeceğiz." diyerek konuşmasını sonlandırdı.



