İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ne istiyoruz? Aynısı yeniden mi gelsin? Bizden sonraki nesiller de bu bizim yaşadıklarımızı yaşamaya devam mı etsin? Bunu mu istiyoruz? Herkes kendi işini yapsın. Ballandıra ballandıra anlatıyor; sarılmışlar, kucaklaşmışlar, halay çekmişler. Allah neşenizi artırsın. Gözümüz yok. Bir tarafta şehit aileleri, gaziler dururken... Diyarbakır'a gitmişken Hacire Ana'ya da uğrasaydın, oğlunun nasıl kaçırıldığını, infaz edildiğini dinleseydin bari. Yoksa medya yapıcıların, ajansların sana sufle yapmadılar mı? İşini yap, başımızın üzerinde yerin var ama işinin dışında başka işlerle meşgul olursan pejmürde ederiz. Bu kadar açık ve net. Bu ülke, bu millet adına. Hiç sağına, soluna bakmayız" dedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kim siyaset yapmak istiyorsa en demokratik şekilde, istediği yerde, istediği kadar yapsın, yapıyor zaten ama artık siyasette biraz izan, biraz duruş istemek hepimizin hakkıdır. Kandil'in atadığı 'eş başkan' dedikleri kayyumlara, şehit yakınını işten atıp terörist yakınını işe alanlara, terörist cenazesine gidip gözyaşı dökenlere, Türk bayrağına tahammül edemeyenlere karşı bizim duruşumuz nettir ve buradan geri adım atmamız söz konusu değildir." dedi.



Soylu, Bursa'da bir otelde düzenlenen "Göç Değerlendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin hür ve özgür olması, Türk milletinin etrafındaki coğrafyaya ve dünyaya kendi medeniyetini anlatabilmesi gerektiğini söyledi.



Türkiye'nin geçmişte terör örgütü PKK ile karşı karşıya kaldığını ve evlatlarını kaybettiğini, ekonomisinin yoksullaştığını belirten Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ne istiyoruz? Aynısı yeniden mi gelsin? Bizden sonraki nesiller de bu bizim yaşadıklarımızı yaşamaya devam mı etsin? Bunu mu istiyoruz? Herkes kendi işini yapsın. Ballandıra ballandıra anlatıyor; sarılmışlar, kucaklaşmışlar, halay çekmişler. Allah neşenizi artırsın. Gözümüz yok. Bir tarafta şehit aileleri, gaziler dururken... Diyarbakır'a gitmişken Hacire Ana'ya da uğrasaydın, oğlunun nasıl kaçırıldığını, infaz edildiğini dinleseydin bari. Yoksa medya yapıcıların, ajansların sana sufle yapmadılar mı? İşini yap, başımızın üzerinde yerin var ama işinin dışında başka işlerle meşgul olursan pejmürde ederiz. Bu kadar açık ve net. Bu ülke, bu millet adına. Hiç sağına, soluna bakmayız."



Soylu, Türkiye'de aklı karışık bir devlet olmadığını dile getirdi.



Teröre verilen desteğe dikkati çeken Soylu, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Yıllardır terörden acı çeken insanlar dururken terörist cenazelerinde, mezarlarında yas tutan adamlara böylesine bir destek, milletimizin de bizim de gönlümüzü acıtır. Kim siyaset yapmak istiyorsa en demokratik şekilde, istediği yerde, istediği kadar yapsın, yapıyor zaten ama artık siyasette biraz izan, biraz duruş istemek hepimizin hakkıdır. Kandil'in atadığı 'eş başkan' dedikleri kayyumlara, şehit yakınını işten atıp terörist yakınını işe alanlara, terörist cenazesine gidip gözyaşı dökenlere, Türk bayrağına tahammül edemeyenlere karşı bizim duruşumuz nettir ve buradan geri adım atmamız söz konusu değildir."