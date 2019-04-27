Bakan Süleyman Soylu, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinden önce Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u arayarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun maça gitmemesi yönünde uyarıda bulunduğunu açıkladı. Koç ile görüşen İmamoğlu'nun 'Bakan beni arasın' dediğini aktaran Süleyman Soylu, "Ben de Ali Koç'a, 'Üzerimizdeki sorumluluğu attık, tedbirlerinizi siz de biz de arttıralım' dedim" ifadelerini kullandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk'te yayınlanan Enine Boyuna programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



"ALİ KOÇ'A 'BURADA BİR PROBLEM OLABİLİR' DEDİM"



Bakan Süleyman Soylu, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinden önce Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u arayarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun maça gitmemesi yönünde uyarıda bulunduğunu açıkladı. Koç ile görüşen İmamoğlu'nun 'Bakan beni arasın' dediğini aktaran Süleyman Soylu, "Ben de Ali Koç'a, 'Üzerimizdeki sorumluluğu attık, tedbirlerinizi siz de biz de arttıralım' dedim" ifadelerini kullandı.



Soylu sözlerine şöyle devam etti:



"Bu tip olayların bir şekilde kendine ait iyi yönetilmesini temin edebilmek için. HDP'nin Ankara'da yaptığı kongreye ben müdahale ettim. Neden? Bir güvenlik temini için müdahale ettim. Onların bilgisi dahilinde. İşin bir arka perdesi var. Ben bunun iklimini İçişleri Bakanı olarak düşünmek zorundayım. Bir cinsel taciz söz konusuysa orada yakalanan kişinin ilçede karakola alınmamasına kadar müdahale etmek zorundayım. O ilçede o kişi karakola alınırsa insanlar oraya yıkılır ve toplumsal hadise meydana gelir. Bu tip toplumsal olayların tamamında devreye girerim. Ankara'daki cenazede girdiğim gibi. Aysel Tuğluk olayında olduğu gibi. Kalktım oraya gittim. Bir İçişleri Bakanı nasıl mezarlığa gider? Anında müdahale edemezsiniz, toplumsal olaylar beklemediğiniz noktaya itilir. Ali Koç'a 'rica ederseniz, böyle bir mesele olduğunu' dedi. O da dedi ki, 'Sizin isminizi verebilir miyim' dedi. Ben de 'memnuniyetle' dedim. 'Benim sizden istirhamım bir daha rica edin' dedim. 'Bakan beni arasın' demiş. Ben de Ali Koç'a, 'Üzerimizdeki sorumluluğu attık, tedbirlerinizi siz de biz de arttıralım' dedim."



İBB BAŞKANI İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?



İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanıı Ekrem İmamoğlu, izlemek için gittiği Galatasaray – Fenerbahçe derbisinden önce Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bir bakan tarafından aranarak maça gitmemesi için baskı yapıldığını açıklamıştı. İmamoğlu, "Kulüpleri tehdit ettiler, hem Beşiktaş'a, hem Fenerbahçe'ye 'Maça gelmesin' diye telefon açıldı" demişti.



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