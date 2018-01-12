İçişleri Bakanı Soylu, jandarma komandoların yürüttüğü operasyondan görüntüler ile personelin fedakarlığını yansıtan telsiz konuşmasının yer aldığı video klibi sosyal medya hesaplarından paylaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, jandarma komandoların yürüttüğü operasyondan görüntüler ile personelin fedakarlığını yansıtan telsiz konuşmasının yer aldığı video klibi sosyal medya hesaplarından paylaştı.



Soylu'nun sosyal medya hesaplarından "Bu milletin kahraman evlatları..." notuyla paylaştığı Jandarma Genel Komutanlığınca hazırlanan klipte, Tunceli Ovacık Jandarma Komando Taburu'nun gerçekleştirdiği operasyon görüntüleri yer aldı.



Personelin kaskına takılan kamera ile çekilen görüntülerde, jandarmanın karla kaplı zorlu arazilerde terör örgütü mensuplarına yönelik yürüttüğü operasyon anları bulunuyor.



Görüntüler, "Burada kar yok, fedakarlık var. Burada fırtına yok, feragat var. Dağ, tepe yok, vatan, millet var. Soğuk yok, inanç var. Zorluk yok, korkusuzluk var. Burada jandarma var. Jandarma varsa güven var." ifadelerinin yer aldığı telsiz anonsları eşliğinde ilerliyor.



Klip, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından beğenilip paylaşıldı.