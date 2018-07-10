Yeni kabinede Milli Eğitim Bakanı olarak görev alan Ziya Selçuk, yaptığı ilk değerlendirmede "Bunun ne kadar zor bir görev olduğunun farkındayız. Bu zor görevin de şahsi bir mesele olmadığının, bireysel bir iş olmadığının, bunun bir ekip işi olduğunun, bunun bir millet ödevi olduğunun farkındayız" ifadelerini kullandı.