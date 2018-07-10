Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni sistemin kabinesini açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Rabbim, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Güçlü Türkiye için hakkıyla hizmet edebilmeyi nasip eylesin." ifadesini kullandı.
Bakan Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde İçişleri Bakanlığı görevine getirilmesine ilişkin açıklama yaptı.
Soylu, "Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin ilk kabinesinde bizlere Millete hizmeti layık gören Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Rabbim, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Güçlü Türkiye için hakkıyla hizmet edebilmeyi nasip eylesin." değerlendirmesinde bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yeni kabinenin açıklanmasının ardından açıklama yaptı. Soylu, "Rabbim, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Güçlü Türkiye için hakkıyla hizmet edebilmeyi nasip eylesin." açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni sistemin kabinesini açıkladı.