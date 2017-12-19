CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu canlı yayında konuşurken İçişleri Bakanı Soylu, "Canlı yayında şu anda KK alenen ATAŞEHİR konusunda yalan söylüyor" ifadelerini kullandı. Soylu, "Eğer böyleyse ben istifa edeceğim. Değil se sen istifa edecekmisin?" diye sordu

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, NTV canlı yayınında soruları cevapladı.



Kılıçdaroğlu konuşurken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir paylaşım yaptı.



Soylu paylaşımında Kılıçdaroğlu'nun Ataşehir konusunda yalan söylediğini belirtti.



Süleyman Soylu şunları yazdı:



Canlı yayında şu anda KK alenen ATAŞEHİR konusunda yalan söylüyor.



“İddiaların hepsi açık söylüyorum hepsi mahkeme kararıyla takipsizlik verildi.”dedi.



Eğer böyleyse ben istifa edeceğim.



Değil se sen istifa edecekmisin???



ulusal.com.tr