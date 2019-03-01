İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da konuşma yaptı. PKK'nın hendek çatışmalarını hatırlatan Soylu, sadece Sur içinde 3 bin 395 yerin hasar gördüğünü vurguladı. İçişleri Bakanı Soylu, PKK'lıların Silvan Barajı'na tam 24 kez saldırdığını kaydetti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, STK temsilcileri ve muhtarlar ile bir araya geldi. Soylu yaptığı açıklamada “Çukur eylemlerinde sadece Sur içinde 3 bin 695 bağımsız birim, hasar gördü ve yıkıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eliyle hepsini yerine koyduk. 3 bine yakın iş yeri kepenk kapattı, bin 378 iş yeri yıkıldı bunları da yerine koyduk. 638 tescilli yapı hasar gördü bunları da onardık” dedi.



PKK SİLVAN BARAJI'NA 24 KEZ SALDIRDI



İçişleri Bakanı Soylu “Silvan Barajı sulama tesisleri tamamen bittiğinde yaklaşık 305 bin kişiye iş imkanı, yılda 1,1 milyar lira ekonomiye katkı sağlanacak. Ayrıca sulamanın haricinde barajdan elektrik de üretilecek. Fiziki gerçekleşmesi yüzde 57 seviyesinde. İnşaatın başlamasından beri PKK buraya 24 kez saldırdı. Bir askerimiz çıkan çatışmada şehit oldu, bir olayda da kepçe operatörünü kaçırıp şehit ettiler. Yahu arkadaş sen bir barajdan ne istersin? Evine ekmek götürmenin derdinde olan bir kepçe operatöründen ne istersin?” diye sordu.



Soylu terör örgütü PKK'nın tüm değerleri yok etmeye çalıştığını belirterek “Doğu'nun makus talihi yenilmiştir. PKK bu millete kandan başka ne vermiştir? Vatandaşımızı terörün eline bırakmayız. Diyarbakır Ortadoğu'nun cazibe merkezidir” ifadelerini kullandı.



10 BİN YILLIK TARİH



Diyarbakır'ın 10 bin yıllık tarihi bulunduğuna işaret eden Soylu, kentin son 5 bin yılda 35 medeniyete ev sahipliği yaptığını aktardı.



Bakan Soylu, terör örgütü PKK'nın hendek çatışmaları sırasında Ulu Cami, Şeyh Mutahhar Camisi, 4 mezhebi simgeleyen dört ayaklı minare ve daha pek çok cami ve vakıf eserinin tahrip edildiğine değinerek, bunların yanı sıra Ermeni Katolik Kilisesi ve Protestan Kilisesi'nin de tahrip edildiğini anlattı.



Bunların rastgele hadiseler olmadığını vurgulayan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Bunun bir anlamı, bir mesajı vardır. Anlamı, bu işleri ortaya koyanlar, yani PKK ve onun uluslararası destekçileri, bizi bütün medeniyet kodlarımızdan uzaklaştırmak istiyorlar. PKK'nın kendisi zaten dinsiz bir örgüt. Bunu herkes bilmektedir ve PKK bizi farklılıklarımızla bir arada tutan tüm değerleri yok etmeye, oradan bir ayrışma elde etmeye çalışıyor. Biz bu Anadolu toprakları üzerinde bin yıldır birlikte yaşıyoruz. İlk defa devlet idare ediyor da değiliz. Cumhuriyet tarihi boyunca da bunu sürdürmenin gayreti içinde olunmuştur. Eksikler, noksanlıklar, hatalar olmuş mudur? Elbette ki olmuştur. Türkiye 2002'den beri, samimi bir kalp ve anlayışla ülkeyi topyekün kalkındırmaya, bölgesel gelişmişlik farklarını sıfırlamaya; demokrasiyi her noktada hakim kılmaya dönük bir gayretin içindedir. Önemli mesafeler alındı, güzel işler yapıldı."



'TÜRKİYE 21 ASIRDA BU NOKTAYA GELMİŞTİR'



Bakan Soylu, gelecek nesillere bırakabilecekleri en büyük devrimi, yapılamaz, gerçekleştirilemez denilen bir devrimi gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, “Doğu ve Güneydoğu'ya neredeyse burada olan, dışarıda yaşayan insanlarımız kadar gidip, gelmeye çalışıyorum. Sadece güvenlik için değil, sadece bu şehirler huzurlu şehirler olsun diye değil. Elimiz kardeşlerimizle bir araya gelsin istiyoruz. Ona uzanalım, yarın doktor, mühendis, avukat, profesör olacak çocuklarımızı gönüllendirelim, onlara samimiyetimizi verelim, umutsuzluk pencereleri varsa onları yıkalım. Her birine geleceğe bir umut, bir hayal penceresi açalım diye geliyorum” ifadelerini kullandı.



Soylu, “Türkiye 21 asırda bu noktaya gelmiştir. Doğu'nun Batı'dan, Batı'nın Doğu'dan kalkınma ve gelişme olarak bir eksikliği bulunmuyor. Bu çok büyük bir devrimdir” dedi.



"Karşımızda farklı bir irade var. Samimi olmayan, gayreti millet için olmayan, ipleri, kumandası başkalarının elinde olan bir irade var. Artık bunu da tartışmanın zamanı gelmiştir” diyen Soylu, şöyle konuştu:



"40 yıldır PKK bu bölgede terör yapıyor, asker, polis, sivil şehitler veriyoruz. Bir çatışmayı sürekli körüklüyorlar. Bin yıldır bu topraklarda kardeşçe yaşamış insanları birbirine kırdırmaya uğraşıyorlar. Buradaki ailelerin evlatları ya kandırılarak ya da kaçırılarak dağa götürülüyor, eline silah veriliyor, örgüte dahil ediliyor. Açık konuşalım, giden gelmiyor. Belki mühendis, belki doktor olacak. Herkesin kabiliyeti olmayabilir, belki namuslu bir esnaf olacak, yuva kuracak, çoluk çocuğa karışacak insanlar, Kandil'deki 3-5 ahlaksızın sebebine, HDP'nin 3-5 işgüzarının aracılığıyla dağlarda, mağaralarda heder oluyorlar. Bunların siyasi kolu HDP bu çarkın makinistliğini, borazanlığını yapıyor. Milletle irtibatını kesmiş, varsa yoksa Kandil, varsa yoksa çatışma, kavga, varsa yoksa PKK. Yıllardır yetkiyi milletten alıyorlar, sonra yüzlerini Kandil'den tarafa çeviriyorlar. O yetkiyi nasıl aldıklarını da hepimiz biliyoruz. Kanlı musluk afişlerini, Kandil imzalı tehdit mektuplarını unutmadık.”



Soylu, dağdan teslim olup gelenlerden yıllardan bu yana ancak 5 kişinin tekrar terör örgütüne katıldığını belirterek, binlercesinin ise katılmadığını vurguladı.



Gidenlerin oradaki yalan dünyayı gördüğünü belirten Soylu, oraya gidenlerin 10-15 gün içerisinde pişman olduklarını ve bir şey yapamadıklarını oradan gelenlerin anlattığını kaydetti.



'350 KİŞİ GERİ DÖNDÜ'



Son iki yılda terör örgütüne katılan bin kişinin ailesiyle temas kurduklarını ifade eden Soylu, “Sabah akşam, gece gündüz çağırın onları, teslim olsunlar' dedik. Şimdiye kadar 350 kişi geri döndü” diye konuştu.